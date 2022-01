México: Pachuca vence a Chivas y sigue entre los punteros

Con un tanto de Víctor Guzmán y un autogol del portero Raúl Gudiño en la primera parte el domingo por la noche, Pachuca derrotó 2-1 a Chivas para mantenerse entre los punteros del torneo Clausura luego de dos fechas.

Guzmán consiguió el primer gol a los 19 minutos mientras que Gudiño cometió su pifia a los 37 para los Tuzos, que sumaron su segundo triunfo del torneo.

Con el resultado, Pachuca suma seis puntos con los que se coloca tercero de la clasificación detrás de Pumas y Cruz Azul, que tienen la misma cosecha, pero una mejor diferencia de goles.

íngel Zaldívar descontó a los 52 por Chivas, que sufrió su primer revés del campeonato y se mantiene con tres puntos, en el sexto peldaño.

Pachuca se puso al frente usando presión alta cuando el argentino Nicolás Ibáñez robó una pelota dentro del área por el costado derecho del área y mandó un pase retrasado para Guzmán, quien sacó un potente disparo para superar a Gudiño.

Antes del descanso, de nueva cuenta la presión alta rindió frutos cuando Gilberto Sepúlveda decidió retrasar una pelota para el portero Gudiño, quien intentó controlar la pelota con la pierna derecha, pero la metió al fondo de su portería.

Chivas descontó en el arranque del segundo tiempo cuando Zaldívar recibió un contacto dentro del área y tras consultar con el VAR, el árbitro Adonai Escobedo marcó un penal que el mismo delantero convirtió con un tiro al costado derecho del portero argentino í“scar Ustari, quien que se venció al lado opuesto.

El Guadalajara presionó en los minutos finales y estuvo cerca del empate a los 81 con un tiro de Zaldívar que fue desviado por el zaguero argentino Gustavo Cabral.

EL DESPERTAR DEL DIABLO

Daniel ílvarez, Leonardo Fernández y Diego Rigonato anotaron los goles con los que Toluca le dio la vuelta al marcador para vencer 3-1 a Santos y obtener su primera victoria en cuatro meses.

El delantero ecuatoriano Ayrton Preciado puso al frente a los Guerreros a los 21 minutos, pero el Fideo ílvarez niveló a los 41, el argentino Fernández le dio la vuelta a los 55 y el brasileño Rigonato sentenció a los 81 para los Diablos Rojos.

Toluca, que venía de ser apaleado 5-0 por Pumas en la primera fecha, le puso fin a una racha de 10 partidos sin triunfos. No ganaba desde el 18 de septiembre del año pasado, cuando venció al América.

El lunes hicimos un mal partido y hoy no podíamos dar la misma actuación. La actitud tenía que prevalecer y nos recompusimos especialmente luego del 1-0. el equipo mostró que hay ganas y deseos, dijo el entrenador Ignacio Ambriz. No éramos tan malos luego de perder el primer partido de esa forma y ahora no somos tan buenos, aunque nos acercamos a lo que pretendo.

El triunfo fue el primero de Ambriz, quien regresó al país luego de un fugaz paso con el Huesca de la segunda división española para relevar al argentino Hernán Cristante.

No fue un partido perfecto, sólo ganamos tres puntos que eran importantes y se puede corregir mejor cuando ganas, agregó Ambriz. El triunfo da tranquilidad porque mostramos una actitud diferente a la del lunes".

Toluca sumó sus primeros tres puntos para colocarse en la novena posición cuando resta un partido en la fecha.

Santos, ahora dirigido por el portugués Pedro Caixinha, sufrió su primera derrota y se mantiene con un punto, en el 12do puesto.

Sabíamos que era un equipo con el orgullo herido, entramos mejor que ellos para sorprenderlos, pero después el equipo se se alagó y cae el empate, luego en el segundo tiempo los detalles nos costaron y cuando estás por hacer el 2-2 te meten el tercero, dijo Caixinha.

Al igual que le ocurrió a media semana en un partido ante Tigres, Santos desperdició una ventaja y dejó ir los puntos.

O ganas o aprendes. Del primer juego sacamos aprendizaje y de este igual, ahora debemos plasmarlo en la fecha tres, agregó el portugués.