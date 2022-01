Carr respalda a Bisaccia como entrenador de Raiders

Rich Bisaccia estabilizó a los Raiders de Las Vegas después de tomar el control del equipo durante una tumultuosa temporada regular, guiando al equipo a los playoffs por segunda vez en 19 campañas y se ganó el apoyo de sus jugadores.

La primera pregunta que encaran los Raiders en la temporada baja después de la derrota 26-19 frente a los Bengals de Cincinnati en la ronda de comodines el sábado, será si el trabajo realizado por Bisaccia será suficiente para quitarle la etiqueta de interino.

Creo que todos podemos pensar que es la persona correcta, dijo Derek Carr, quarterback de Raiders, al término del juego del sábado. Ha demostrado que la gente lo escucha. No solamente las personas, sino nuestro equipo lo escucha y lo quiere mucho. Yo estoy muy agradecido con él. Esas son decisiones que yo no puedo tomar, no me corresponden. Yo solamente soy el quarterback y tengo que hacer mi mejor trabajo completando cada pase. Si realmente analizas todo lo que pasó, todas las piezas que faltaban y todo lo que cambió. Él mantuvo unido al equipo.

Bisaccia se hizo cargo del equipo después de la semana 5 en su primer trabajo como entrenador en jefe en una situación muy complicada. Jon Gruden había construido el equipo y estaba involucrado en todos los aspectos de la organización antes de verse obligado a renunciar después de la divulgación de viejos mensajes ofensivos que mandó por correo electrónico.

Bisaccia, quien estuvo a cargo de los equipos especiales durante muchos años en la NFL, reunió al equipo y le ayudó a los Raiders a ganar juegos seguidos para lograr una marca de 5-2 antes de la semana de descanso.

Fue entonces que los Raiders tuvieron que lidiar con otro reto, cuando el receiver Henry Ruggs III fue imputado por cargos tras un fatal accidente automovilístico en el que se le acusó de conducir bajo los efectos de sustancias y causar la muerte de una mujer de 23 años. Ruggs fue cortado de forma inmediata por el equipo y se sobrevino una caída perdiendo cinco de sus siguientes seis juegos y parecía que se enfilaban a otra temporada perdida.

Pero los jugadores nunca se rindieron y el equipo de Las Vegas ganó sus últimos cuatro partidos por cuatro o menos puntos para meterse a los playoffs por segunda vez en 19 temporadas, antes de quedarse cortos en la última serie ofensiva en Cincinnati.

Si fuera por mí, pienso que todos en el mundo saben cuál sería mi decisión. Amo a Rich. Sabes, soy parcial, pero es un gran entrenador, dijo el defensive end Maxx Crosby. Llegó y nos llevó a 10 victorias. Jugamos como visitantes y después de una semana corta y le dimos a Cincinnati todo lo que pudieron manejar. Eso nos demuestra el gran líder que es. Una de las personas más honestas que conozco.

Los Raiders se convirtieron en el primer equipo desde los Oilers de Houston de 1961 en hacer un cambio de entrenador durante la temporada y clasificar a los playoffs.