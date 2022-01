Djokovic, detenido de nuevo, lucha contra deportación

si consigue salir de la cuarentena y recuperar su visa", afirmó Harrison McLean, uno de los organizadores. Somos un movimiento pacífico, (estamos) aquí para concienciar y respaldar la libertad de elección de todo el mundo".

Djokovic podrá salir del hotel donde está retenido el domingo y visitar las oficinas de sus abogados para la vista por videoconferencia.

El presidente del Tribunal Federal, James Allsop, anunció el sábado que juzgaría el caso con los magistrados David O™Callaghan y Anthony Besanko.

La decisión de nombrar un panel de tres jueces en lugar de uno solo eleva la importancia del caso desde el punto de vista judicial y significa que el veredicto, cualquiera que sea, difícilmente será objeto de apelación.

El abogado de inmigración Simon Jeans se declaró sorprendido de que no deportaran a Djokovic porque el hecho de haber padecido COVID-19 el mes pasado no lo eximía de la estricta norma australiana que obliga a los visitantes extranjeros a vacunarse al menos que existan razones médicas para no hacerlo.

La pregunta sin respuesta es que si Djokovic representaba semejante amenaza al buen orden, por qué le dieron la visa, dijo Jeans, Es una estrategia de alto riesgo. Le resultará mucho más difícil al ministro convencer a tres jueces de que su medida obedeció al interés público.

Djokovic ha ganado las últimas tres ediciones del Abierto de Australia. Ha conseguido 20 títulos en torneos del Grand Slam, por lo que está igualado con Rafael Nadal y Roger Federer como los máximos monarcas en las grandes citas del circuito masculino en la historia.

Mediante sus redes sociales, Djokovic publicó el miércoles lo que ha sido su comentario público más extenso sobre todo este episodio. Culpó a su representante por seleccionar la opción equivocada en el formulario de ingreso a Australia.

Consideró que se trataba de un error humano, ciertamente no deliberado.

En esa misma publicación, Djokovic dijo que mantuvo en pie una entrevista y una sesión fotográfica con un diario francés en Serbia a sabiendas de que había dado positivo al COVID-19 dos días antes.

Djokovic ha intentado usar su positivo del 16 de diciembre como justificación para jugar en Australia sin vacunarse.

Según las reglas del Grand Slam, si Djokovic se ve obligado a retirarse del torneo antes de que se anuncien los juegos de la jornada inicial, el 5to preclasificado Andrey Rublev ocuparía el lugar del serbio.

Si Djokovic se retira después del anuncio de los juegos del lunes, su reemplazante será lo que se llama un perdedor afortunado, un jugador que pierde en el torneo de clasificación pero entra debido a la salida de otro jugador antes del inicio de la competencia