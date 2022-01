A diferencia de otros, Murray no jugará en Arabia Saudí

Las ofertas tentadoras a boxeadores, golfistas y futbolistas para que compitan en Arabia Saudí no son razón suficiente para que Andy Murray ponga el dinero por encima de la moralidad.

Cuando el tenista británico ha recibido ofertas de volar a Riad para disputar partidos de exhibición, ha rechazado esas oportunidades de embolsarse millones de dólares.

Fue el agente del propio Murray, tres veces monarca en torneos del Grand Slam, quien hizo la revelación en una semana en que la Real Federación Española de Fútbol ha enfrentado críticas de activistas de derechos humanos por llevar a cabo la Supercopa en Arabia Saudí.

Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid y Athletic Bilbao tuvieron poca incidencia en la decisión sobre la sede del torneo cuadrangular. Pero para Murray, las ofertas involucraban partidos ajenos a la Gira de la ATP.

Él ha rechazado ofertas en Arabia Saudí, y no sé si jugaría ahi, simplemente por lo que está pasando, dijo Matt Gentry, agente de Murray y cofundador de la empresa 77 Sports Management. Si él está convencido de algo, no importa lo demás. Él está en una etapa en que cancelará algo sin problema y lo discutirá con la gente. No creo que él tenga miedo de expresar su opinión sobre eso.

Novak Djokovic y Rafael Nadal tenían previsto competir en un torneo de exhibición en Arabia Saudí en 2018, pero éste se canceló por una lesión que sufrió el español. Roger Federer había rechazado ya una oferta para participar.

Arabia Saudí está atrayendo eventos deportivos no sólo con el objetivo de que el reino gane prestigio, sino de desviar la atención respecto de las violaciones a los derechos humanos y la falta de equidad de género.

En cuanto a los partidos de exhibición, ellos han hecho unos cuantos durante los últimos años, en los que han pagado sumas asombrosas de dinero para que los jugadores acudan. Pero él simplemente no estaba interesado, dijo Gentry desde Melbourne, donde está por comenzar el Abierto de Australia. Si eres un jugador que ha sido el número uno del mundo, puedes ganar en Medio Oriente uno o dos millones de dólares por un partido de exhibición... Esto es para los principales jugadores, los grandes nombres globales, y creo que el golf es probablemente similar en ese aspecto.

La Gira Asiática en el golf de hombres realizará el torneo Saudi International cerca de Yeda el mes próximo, con una bolsa de 5 millones de dólares en premios. El patrocinador es el fondo soberano saudí PIF, supervisado por el príncipe heredero Mohamad bin Salman.

Se dice que algunos aviones propiedad de PIF fueron usados por un escuadrón de la muerte que voló a Estambul en 2018 para asesinar al periodista saudí Jamal Khashoggi en el consulado del reino. Los servicios de inteligencia de Estados Unidos consideran que el asesinato se perpetró por órdenes del príncipe heredero, algo que Arabia Saudí ha negado.

Esta semana, Bryson DeChambeau y Shane Lowry enfrentaron preguntas de la prensa sobre las visitas a Arabia Saudí. Desestimaron las preocupaciones de que el país utilice a los deportistas para lavar su imagen, al recalcar que no son políticos.

Lewis Hamilton, el excampeón de la Fórmula Uno, dijo que le preocupó la realización de una carrera el mes pasado en Arabia Saudí. El británico dijo que participó sólo porque fue una decisión tomada por los dirigentes del automovilismo.

Dos boxeadores, el británico Anthony Joshua y el mexicano Andy Ruiz Jr., tuvieron la decisión sobre si pelearían en Arabia Saudí. Lo hicieron en 2019, pese a las críticas de Amnistía Internacional.