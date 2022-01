Cinco jugadores con elección unánime a Equipo All-Pro de AP

Watt apenas aparece por tercera vez. Empató el récord de la NFL en capturas con 22,5. Adams se suma por segunda ocasión, y los otros dos son All-Pros por primera vez. Kupp lideró la NFL en recepciones (145), yardas por recepciones (1.947) y touchdowns por recepciones (16). Taylor fue por mucho el líder en ataque terrestre con 1.811 yardas y anotó 18 touchdowns por tierra, dos como receptor.

Obviamente, es un honor ser reconocido y no sería posible sin mis entrenadores e increíbles compañeros, pero los premios y logros no son lo que me motivan, sostuvo Watt, cuyos Steelers enfrentan a los Chiefs en Kansas City el domingo.

Al igual que Donald, aunque no tan frecuente como él, varios jugadores obtuvieron una elección más al Equipo All-Pro. El quarterback Aaron Rodgers, de Green Bay, se encuentra por cuarta vez, lo mismo que el center Jason Kelce, de Filadelfia, ”uno más que su hermano, el tight end estrella Travis, de los Chiefs. Uno más que ellos: el right guard Zack Martin, de Dallas, y el pateador Justin Tucker, de Baltimore, con cinco.

Elegidos tres veces al All-Pro fueron el linebacker Darius Leonard, de los Colts; el cornerback Jalen Ramsey, de los Rams; y el defensive tackle Cam Heyward, de los Steelers. Dos veces All-Pro son el edge rusher Myles Garrett, de los Browns; y el safety Kevin Byard, de los Titans.

Los otros 14 All-Pros de 2021 están haciendo su debut. A la ofensiva, el left tackle Trent Williams, de los 49ers, es primerizo en su 11ma temporada en la NFL, acompañado por el tight end Mark Andrews, de los Ravens; el right tackle Tristan Wirfs, de los Buccaneers; el left guard Joel Bitonio, de los Browns; y el wide receiver Deebo Samuel, de los 49ers.

A la defensiva, son los linebackers Micah Parsons de Dallas, el único novato en el plantel, y De™Vondre Campbell de Green Bay; el cornerback Trevon Diggs, de los Cowboys; el safety Jordan Poyer, de los Bills; y cinco elementos de equipos especiales: el punter A.J. Cole, de Las Vegas; el kick returner Braxton Berrios, de los Jets; el punt returner Devin Duvernay, de los Ravens; el as de equipos especiales J.T Gray, de los Saints; y el long snapper Luke Rhodes, de los Colts.