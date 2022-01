Australia, cerca de decisión sobre deportación de Djokovic

La estricta política de Australia hacia los visitantes que no están vacunados contra el COVID-19 no ha cambiado, dijo el primer ministro el jueves, mientras el gobierno se acercaba a una decisión sobre la deportación del tenista serbio Novak Djokovic.

La visa del número uno del tenis masculino fue cancelada la semana pasada a su llegada a Melbourne, cuando se puso en duda la exención a la vacunación que había recibido, pero después ganó una batalla legal por motivos procedimiento que le permitió quedarse en el país. Djokovic todavía podría ser deportado, una decisión que queda a total discreción del ministro de Inmigración, Alex Hawke, si considera que sería de interés público por motivos de salud y seguridad.

A pesar de las dudas que rodean a la participación de Djokovic en el Abierto de Australia, que arranca el lunes, los organizadores lo incluyeron en el sorteo que se celebró el jueves. El serbio iniciará la defensa de su título contra su compatriota Miomir Kecmanovic, que ocupa el puesto 78 en el escalafón mundial, en primera ronda.

El primer ministro, Scott Morrison, afirmó que la política australiana de vacunación contra el coronavirus no ha cambiado desde que hace un mes se abrieron las fronteras para los viajes sin cuarentena. Los no residentes deben demostrar que recibieron dos dosis o proporcionar pruebas aceptables de que no pueden vacunarse por motivos médicos, señaló.

Esta es la política y, por supuesto, esperamos que las autoridades apliquen la política", agregó el mandatario.

Djokovic, de 34 años, no está vacunado. Su argumento para solicitar la dispensa se basó en la evidencia de que fue diagnosticado con COVID-19 en Serbia el mes pasado y ha superado la enfermedad.

Además, el tenista ha reconocido que su declaración para viajar a Australia contenía información incorrecta.

Hawke ha estado sopesando el asunto de la deportación del tenista desde que un juez restituyó su visa el lunes.

Morrison no quiso dar indicios sobre el tiempo que podría demorarse la decisión y Djokovic, que se ha coronado en Melbourne Park en nueve ocasiones, tiene previsto defender su cetro.