Jon Lester, expitcher de Medias Rojas y Cachorros, se retira

Jon Lester, el resistente pitcher zurdo que ganó tres títulos de la Serie Mundial durante una trayectoria de 16 años en las mayores, anunció su retiro.

Lester, quien cumplió 38 años el viernes, se despide de las Grandes Ligas con una foja de 200-117 y un promedio de efectividad de 3.66 en 452 juegos, incluyendo 451 aperturas. Se destacó en la postemporada, con marca de 2.51 y 2.51 de efectividad en 26 apariciones.

Lester salió campeón con Boston en 2007 y 2013. También llevó a los Cachorros de Chicago al título en 2016. El campeonato de los Cachorros fue el primero de la franquicia desde 1908.

Se llegó al final", dijo Lester a ESPN. Cada vez me costaba más físicamente. Esas pequeñas cosas que surgen durante el año se transformaban en cosas más serias que afectaban tu rendimiento.

Me veo como alguien que puede evaluarse. No quería que alguien viniera a decirme que ya no estaba en condiciones de hacer esto. Quiero colgar mi camiseta y decir: ˜Gracias, lo disfruté™. Ese fue el factor más determinante", señaló.

Lester fue tomado por Boston en la segunda ronda del draft amateur de 2022.

Cinco veces seleccionado para el Juego de Estrellas, Lester debutó con los Medias Rojas en 2006, logrando una foja de 7-2 y efectividad de 4.76 en 15 salidas.

La primera campaña de Lester en las mayores fue interrumpida al ser diagnosticado con un inusual tipo de linfoma. Tuvo que someterse a quimioterapia y reapareció en julio de 2017, ayudando a que los Medias Rojas ganasen el título de la División Este con una marca de 4-0 y 4.57 de efectividad al lanzar en 12 juegos de la recta final de la campaña.

Lester procedió a brillar en la postemporada. Cubrió 5 2/3 innings en blanco para que Boston derrotase 4-3 a Colorado en el cuarto partido de la Serie Mundial y así sentenciar el título.

Firmó un contrato de 155 millones de dólares y seis años con Chicago tras la temporada de 2014. Compartió el premio al Jugador Más Valioso de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional rumbo a la histórica coronación de los Cachorros en 2016.

Lester obtuvo la victoria número 200 de su carrera al cubrir seis innings para San Luis en el triunfo 5-2 en Milwaukee el 20 de septiembre.