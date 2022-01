Falleció Andrew Jennings, periodista investigador deportivo

Andrew Jennings, el periodista investigador británico que destapó los manejos turbios del movimiento olímpico y de la FIFA, ha fallecido. Tenía 78 años.

En un mensaje publicado el lunes en su cuenta oficial de Twitter dice que Jennings falleció el sábado tras una breve y repentina enfermedad. No se dieron más detalles.

Si habría que ponerle un solo nombre a la revolución del debate del deporte internacional en los últimos 30 años ... ese nombre y esa persona sería Andrew Jennings", escribió Jens Sejer Andersen, director de activismo de Play The Game, organización que promueve una conducta ética en el deporte.

Jennings recabó pruebas y escribió libros que estremecieron la reputación de entidades internacionales del deporte y sus líderes, poniéndoles en la mira de los medios de prensa.

Sus libros incluyen The Lords of The Rings (Los Señores de los Anillos) publicado en 1992 y Foul! en 2005. Ambos son textos esenciales para entender mejor los manejos en el seno del Comité Olímpico Internacional y la FIFA.

Solía ser el reportero que en sus ruedas de prensa hacía las preguntas más directas y provocadoras.

El trabajo de Jennings sirvió de pilar para la investigación de la justicia de Estados Unidos a los estamentos del fútbol mundial, desembocando en el FIFAGate. El escándalo propició la caída en desgracia del entonces presidente de la FIFA, Joseph Blatter.

Jennings también fue el realizador de documentales investigativos sobre la FIFA para la BBC. Esos programas provocaron que el predecesor de Blatter, el brasileño Joao Havelange, fuera despojado de sus títulos honorarios en la FIFA y el COI.