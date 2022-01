Canadá se lleva la Copa ATP, supera a España en la final

Felix Auger-Aliassime aseguró el título de la Copa ATP para Canadá el domingo con el triunfo 7-6 (3), 6-3 ante Roberto Bautista Agut y con lo que su país tomó una insuperable ventaja 2-0 ante España.

Denis Shapovalov consiguió el primer triunfo para Canadá al vencer por 6-4, 6-3 a Pablo Carreño Busta.

Auger-Aliassime y Shapovalov ganaron en decididamente en dobles el sábado ante Rusia y eliminaron a los campeones defensores. Con el título en juego, disputaron su mejor tenis para vencer a España, dos veces finalista.

Las emociones son indescriptibles, indicó Auge-Aliassime en el sitio de la ATP. No hay mejor sentimiento que ganar. Venimos dese muy atrás en la competencia, perdiendo los primeros cuatro duelos, pero nunca dejamos de creer".

Auger-Aliassime salvó 10 de 11 puntos de quiebre que enfrentó y tuvo 15 aces.

Shapovalov venía de perder cuatro de sus últimos cinco partidos ante Carreño Busta.

No podría haber pedido un mejor inicio. Si no hubiera sido por Denis los últimos dos días, no estaríamos aquí, reconoció Auger-Aliassime.