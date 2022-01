AP EXPLICA: ¿Por qué está detenido Djokovic en Australia?

Novak Djokovic se quedó a una victoria de ganar los cuatro torneos de tenis de Grand Slam del año pasado, y este 2022 está a un título de imponer un récord de 21 campeonatos en los certámenes principales a lo largo de su carrera.

El serbio de 34 años quizá no podrá alcanzar el hito en el Abierto de Australia que dará inicio el 17 de enero en Melbourne.

Aun cuando Djokovic tenía dispensa para el requisito de la vacuna contra el COVID-19 exigida a todos los jugadores y sus equipos auxiliares, sucede que le revocaron la visa para ingresar en Australia en las primeras horas del jueves, hora local, después de que lo detuvieron en el aeropuerto durante unas ocho horas.

El jugador fue enviado a un hotel utilizado como centro de detención de inmigración y enfrenta la deportación. Sus abogados han impugnado el asunto de la visa en tribunales.

A continuación un vistazo a algunos de los problemas en torno al intento de Djokovic para jugar el Abierto de Australia:

¿POR QUÉ CONCEDIERON A DJOKOVIC UNA DISPENSA SOBRE LA VACUNA? ¿TAMBIÉN SE LA OTORGARON A ALGUIEN MíS?

El gobierno del estado de Victoria, donde se encuentra el Melbourne Park, dispuso que todos los jugadores, personal y aficionados cuenten con esquema completo de vacunación para el Abierto de Australia y sólo quienes tengan una verdadera razón médica están exentos de esta obligatoriedad. El vicepremier del estado de Victoria, James Merlino, dijo que las exenciones médicas no serán un resquicio para los tenistas privilegiados y sólo se otorgarían en circunstancias excepcionales si se padece algún problema médico agudo.

Tennis Australia señaló que la dispensa que solicitó Djokovic fue concedida tras un riguroso proceso de revisión en el que participaron dos paneles independientes de expertos médicos. Tanto Tennis Australia como Djokovic se abstuvieron de revelar los motivos por los que él había pedido la exención.

El director del torneo Abierto de Australia, Craig Tiley, señaló que un total de 26 jugadores o personal auxiliar tramitaron las dispensas y un reducido número fueron concedidas.

Entre las razones aceptables figuraban problemas médicos importantes y agudos, reacción adversa grave a una dosis previa de alguna vacuna contra el COVID-19 o comprobar que se tuvo COVID-19 en los últimos seis meses.

___

¿SI DJOKOVIC TENíA DISPENSA POR QUÉ LE IMPIDIERON INGRESAR EN AUSTRALIA?

Cuando Djokovic llegó al aeropuerto, la Fuerza Fronteriza de Australia le canceló la visa con el argumento de que no mostró pruebas adecuadas de que cumplía los requisitos de ingreso. El primer ministro Scott Morrison dijo en tuit que nadie está por encima de estas reglas y señaló después en conferencia de prensa que la exención concedida a Djokovic no era válida, aunque no abundó en detalles.

___

¿Cí“MO REACCIONARON EN AUSTRALIA Y SERBIA?

La noticia de que Djokovic viajaba a Australia con dispensa ”anunciada por primera vez por él mismo en redes sociales y por Tennis Australia en un comunicado” no fue exactamente bien recibida en Melbourne, donde la mayoría de habitantes soportó meses de estrictos confinamientos y severas restricciones de viaje durante el peor momento de la pandemia.

Más de 90% de los habitantes del estado de Victoria de 12 años en adelante están totalmente vacunados. No fue una sorpresa que el presidente serbio Aleksandar Vucic objetara el súbito cambio de la situación que Djokovic enfrentó a su llegada y lo describiera como un hostigamiento.

___

¿DJOKOVIC ESTí VACUNADO? ¿HA TENIDO COVID-19?

Aunque el serbio se ha rehusado a señalar explícitamente si está protegido contra el coronavirus mediante inoculación, no habría necesitado la dispensa para ingresar en Australia si tuviera su esquema completo de vacunación. En abril de 2020, dijo en un comunicado: En lo personal me opongo a la vacuna contra el COVID-19 para poder viajar. Pero si se vuelve un asunto obligatorio, tendré que decidir si lo hago o no.

Dos meses después, él y su esposa dieron positivo al COVID-19 tras una serie de partidos de exhibición que él organizó, en los que no hubo distanciamiento social ni fue obligatorio el uso de mascarillas.

___

¿POR QUE EL ABIERTO DE AUSTRALIA ES IMPORTANTE PARA DJOKOVIC? Y ¿POR QUÉ DJOKOVIC ES IMPORTANTE PARA EL TORNEO?

Djokovic está a punto de hacer historia, necesita sólo conquistar un torneo de Grand Slam para superar a sus rivales, el suizo Roger Federer y el español Rafael Nadal, y convertirse en el ganador del mayor número de campeonatos de gran categoría.

Al inicio de la campaña 2011, Federer ya tenía 16 títulos importantes, Nadal nueve y Djokovic uno. Ahora cada uno acumula 20.

Djokovic, que el año pasado superó la marca de Federer como el tenista con el mayor número de semanas en el primer lugar del escalafón mundial, ha conquistado en nueve ocasiones el Abierto de Australia, una marca en la rama masculina.

___

¿DEBEN LOS JUGADORES ESTAR VACUNADOS PARA JUGAR EN TODOS LOS TORNEOS?

No. En tenis, las disposiciones de ese tipo corresponden a las autoridades nacionales, estatales o locales, y es la primera vez que se imponen en un torneo.

En la anterior competición de Grand Slam, por ejemplo, el Abierto de Estados Unidos disputado en agosto y septiembre en Nueva York, los jugadores y miembros de sus equipos auxiliares no necesitaban estar vacunados (pero después por orden de la oficina del alcalde, la Asociación de Tenis de Estados Unidos exigió a los espectadores que mostraran que les habían puesto por lo menos una vacuna).

¿ESTí VACUNADA LA MAYORíA DE LOS JUGADORES?

Por lo menos otros dos, el estadounidense Tennys Sandgren y el francés Pierre-Hugues Herbert, no verán acción en el Abierto de Australia porque carecen de vacunación.

Una portavoz del tenis profesional femenino dijo el miércoles que 85% de las primeras 100 jugadoras de la clasificación de la WTA están totalmente vacunadas.

Un portavoz del circuito profesional masculino tuiteó el mes pasado que 95% de los primeros 100 jugadores de la ATP estaban vacunados.

___

¿ESTí SUPERADO EL EPISODIO DE DJOKOVIC?

Está en duda. Djokovic ha emprendido una acción legal en la Corte Federal de Circuito de Australia contra la cancelación de su visa, lo que al momento ha impedido su deportación.

El jugador permanece en un hotel de detención de inmigración con vistas a su audiencia programada para el lunes.

___

Los periodistas de The Associated Press, John Pye, en Brisbane, Australia, y Dusan Stojanovic, en Belgrado, Serbia, contribuyeron a este despacho.