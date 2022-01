Lukaku se disculpa por hacer público su descontento

Romelu Lukaku se disculpó por hacer público su descontento con el Chelsea y prometió el martes recuperar la confianza del público, sus compañeros y el técnico Thomas Tuchel.

El delantero belga dijo en una entrevista con Sky en Italia que no estaba feliz con la situación en el Chelsea e indicó que tenía problemas con el estilo de juego de Tuchel.

El técnico reaccionó dejando fuera a Lukaku del partido dominical, un empate 2-2 ante Liverpool en la Liga Premier. Lukaku firmó este verano por una cifra récord con el Chelsea.

A los aficionados, lamento la molestia que causé, dijo Lukaku el martes durante una entrevista con los medios del propio club. Obviamente depende de mí recuperar su confianza, y haré lo mejor que pueda por mostrar mi compromiso cada día en el campo de entrenamiento y en los partidos, en busca de asegurarme de que ganemos partidos.

Me disculpo ante el técnico, mis compañeros y la directiva, porque pienso también que no era el momento correcto para decir eso, continuó. Quiero seguir adelante tras esto y asegurarme de que comencemos a ganar partidos de fútbol y de que yo me desempeñe del mejor modo para el equipo.

El jugador y Tuchel hablaron el lunes y regresará a entrenar, por lo que podría disputar el duelo de ida de la semifinales de la Copa de la Liga inglesa el miércoles ante el Tottenham.

Tuvimos suficiente tiempo para aclarar la situación y seguir adelante, indicó Tuchel. Está muy consciente sobre lo que sucedió y lo que creó, siente que es su responsabilidad arreglar el desastre. Quizá aún habrá algunas fricciones, por supuesto. Lo puede aguantar. No tiene otra opción.

Tuchel cree que Lukaku puede recuperar la confianza del equipo, sus compañeros y aficionados y tener un largo futuro con el equipo al que arribó para su segunda etapa en el receso de verano proveniente del Inter de Milan mediante un acuerdo por cinco años y 135 millones de dólares.

Antes de la entrevista no tenía ninguna duda de su compromiso debido a que sus acciones en la cancha, fuera de la cancha y en su vida privada iban en la misma dirección, advirtió Tuchel.

Después de que inició su segundo periodo con el Chelsea con cuatro goles en sus primeros cuatro encuentros, Lukaku tuvo que esperar casi tres meses para volver a anotar. En ese periodo pasó seis semanas lesionados y también dio positivo por COVID-19.