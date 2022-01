Uruguay busca su boleto a Qatar con nuevo seleccionador

Con cuatro partidos por delante la selección de Uruguay está en el séptimo puesto de diez en la eliminatoria sudamericana al Mundial de Qatar, a cinco puntos de la clasificación directa y uno del repechaje. La seguidilla de derrotas por el entrenador í“scar Tabárez movilizó al Ejecutivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) que lo despidió en noviembre pasado luego de 15 años. Desde entonces buscaban un remplazo, un mes después la AUF eligió a Diego Alonso.

Me moviliza el reto, dijo el nuevo entrenador de 44 años al ser presentado este martes en el estadio Centenario. Estoy feliz de estar aquí, remarcó.

El nuevo seleccionador mantuvo contacto con Tabárez y dijo que siente admiración y respeto por él. Y que dirigir a la Celeste es una responsabilidad hermosa. Sustituir a Tabárez no es una presión, nos ha dejado un legado maravilloso de orgullo, respeto no solo en Uruguay sino también a nivel mundial. Nos viste, no lo sentimos como un peso.

No quiso responder si Godín iba a ser el capitán y Suárez el nueve. Los jugadores que tienen experiencia y jerarquía son importantes, sostuvo. Creo en los jugadores que Uruguay tiene en la actualidad y los del futuro, para los próximos años. Pero particularmente en los que están en las eliminatorias. Uruguay, haciendo las cosas que tiene que hacer, va a estar en el mundial, dijo haciendo evidente su optimismo este martes en conferencia de prensa.

Diego Alonso pasó por algunos equipos locales como jugador. Su momento goleador fue en Uruguay, pero Gimnasia y Esgrima de La Plata de Argentina lo catapultó a Europa primero en el Valencia, luego en el Racing de Santander y por último antes de retornar a Uruguay al Málaga. También pasó por el fútbol mexicano. El chino, volvió a la Argentina y terminó su carrera en el Peñarol local.

Comenzó como entrenador en 2010 en el Bella Vista de Montevideo, dirigió un breve período a Peñarol y en Paraguay al Guaraní y al Olimpia. En 2014 el Pachuca mexicano lo contrató. Entre 2018 y 2019 dirigió al Monterrey de México equipo con el que fue campeón de clubes Concacaf 2019. Pero unos meses después fue despedido, en el Inter de Miami tampoco le fue mejor. Hacía casi un año que no dirigía y vivía en España, hasta que le llegó el ofrecimiento de la AUF.

Más allá de lo que se puede llegar a ver a nivel táctico me defino como pasional, dijo en entrevista con la AUF en estos días. Me gusta dominar los partidos a través de la fase defensiva con la presión y a través del juego tratando de ser el equipo que más situaciones pueda crear, explicó. Además remarcó la necesidad de un fútbol combinativo por dentro, más vertical y con más velocidad.

Alonso contará con dos asistentes, Darío Rodríguez y Gabriel Raimondi, Guillermo Souto estará a cargo de la preparación física con la colaboración de í“scar Ortega, preparador físico del Atlético de Madrid.

La convocatoria de jugadores se conocerá al final de la semana. Alonso ha trabajado con cinco jugadores en Uruguay esta semana. Aunque no anunció aún el plantel, todavía se reúne con los jugadores virtualmente y mantuvo encuentros en España y Uruguay con algunos.

En la prensa local empezaron a resonar jugadores que Alonso estaría pensando convocar, aunque se mostró reacio a hablar de jugadores. Entre ellos Guillermo Varela del Dinamo de Moscú, Mathías Olivera y Damián Suárez del Getafe español, el guardameta Sebastián Sosa (Fernando Muslera está lesionado) y Nicolás López (de los Tigres mexicanos).

En las próximas semanas entrenará con un combinado de juveniles de la sub 20. Los jugadores convocados para la próxima fecha de eliminatorias contra Paraguay llegarán a Uruguay el 24 de enero para prepararse y jugar en Asunción tres días después. Luego, la Celeste enfrentará a Venezuela el primero de febrero en el estadio Centenario.

La selección uruguaya deberá encarar no solo a los cuatro rivales que le restan sino una renovación generacional y un esquema táctico que permita conseguir la mayor cantidad de puntos posibles para seguir soñando con el mundial de Qatar.

El tiempo es apremiante, pero estamos convencidos de la capacidad de los jugadores y las herramientas que les podemos dar, dijo. Estoy seguro que vamos a producir los puntos necesarios para llegar y seguir creciendo, aventuró.