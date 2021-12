Candace Parker es la Deportista Femenina del Año de la AP

Candace Parker tuvo que meditar mucho la decisión de realizar un gran cambio en su vida y marcharse de Los íngeles, donde había jugado durante toda su carrera en la WNBA.

Al final, la mudanza a Chicago no pudo haber salido mejor.

La basquetbolista mantuvo a raya al Padre Tiempo para ayudar a que el Sky de Chicago ganara el primer campeonato de la franquicia en la liga y coronó el 2021 siendo nombrada la Deportista Femenina del Año por The Associated Press.

Había algo atractivo en ir al lugar donde yo había comenzado a jugar este deporte, dijo Parker durante una entrevista telefónica. Es emocionante jugar frente a la gente que me vio tomar un balón de basquetbol por primera vez. Apenas ahora comienzo a reconocer un poco lo especial que fue realmente ganar en casa. Es algo que encabeza mi lista de logros.

Es una lista que mantiene atareada a la madre y analista de baloncesto para TNT. Parker finalmente esta comenzando a apreciar llevarle un cetro a la ciudad donde creció, en el crepúsculo de su carrera.

Al expirar el tiempo en la final de la WNBA, Parker corrió a una esquina de la cancha, donde abrazó a familiares y amigos, celebrando haberse convertido en uno de los pocos deportistas en regresar a su ciudad y ganar un título.

Fue un final improbable que no muchos vieron venir cuando Parker se mudó. Ganarlo todo pareció aún más remoto al inicio de la temporada de la WNBA, cuando el Sky perdió sus primeros siete partidos. Parker estuvo inactiva con una lesión en un tobillo, pero cuando regresó, Chicago comenzó a ganar y se llevó el puesto de sexto preclasificado en los playoffs.

Estoy realmente agradecida hacia aquellos que hicieron lo mejor posible la travesía para mí y para quienes me apoyaban. Mi hija, mi esposa, my familia inmediata. Todos lo queríamos, dijo. Las cosas se ponen duras, pero persistimos.

Y ello refleja la postura que Parker ha tenido ante la vida. Pero su decisión estuvo rodeada de dudas.

Le preocupaba que se considerara que había claudicado, al marcharse de Los íngeles, pese a haber conseguido el premio de la AP en 2008, tras su campaña de novata con las Sparks. En aquel entonces, obtuvo el galardón a la Jugadora Más Valiosa de la WNBA y a la Novata del Año.

Guio también a las Sparks al título en 2016 y es una de 14 jugadoras que han conseguido cetros colegiales, de la WNBA y olímpicos. A nivel universitario jugó en Tennessee, donde obtuvo dos campeonatos.

Creo firmemente que cuando comienzas algo debes terminarlo y cuando dices algo debes hacerlo. No soy perfecta, pues a veces digo cosas que no cumplo", dijo Parker, dos veces medallista de oro en los Juegos Olímpicos. Mis padres me enseñaron a no rendirme. Quería finalizar mi carrera en Los íngeles, pero mi contrato concluyó, dediqué a eso mucho tiempo. Yo no pedí que me canjearan. La mejor oportunidad para mí y para mi familia era volver a casa.

Los 13 años transcurridos desde la primera vez que AP la nombró la mejor deportista del año colocan a Parker a la par de Babe Didrikson Zaharias, con el mayor tiempo entre un galardón y otro, en los 80 años de historia de esta distinción.

El premio se otorga mediante la votación de un panel de editores deportivos. Parker recibió 11 votos a primer lugar, superando a la nadadora Katie Ledecky y a la gimnasta Simone Biles.

Uno no pudiera escribir una historia mejor que la de Candace Parker llevando el campeonato de la WNBA a su ciudad en su primera temporada con el Sky de Chicago, dijo la comisionada Cathy Engelbert. Aparte de sus logros en la cancha y en el estudio, ella ha seguido siendo un ejemplo y una líder para muchos, incluyendo madres trabajadoras en todo el mundo. La WNBA está orgullosa de tener a jugadoras como Candace subiendo continuamente el nivel y elevando el deporte y nuestra liga.

Parker es la única jugadora de la WNBA en ganar el Premio de la AP a Mejor Deportista del Año. Espera que eso cambie pronto a medida en que la liga gane más prominencia.