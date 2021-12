Qatar 2022: Hinchas pasarán trabajos para hallar alojamiento

pudiera ser la barrera para visitantes.

Se vuelve un poco una Copa del Mundo distópica si el estadio pudiera estar en cualquier parte del mundo ¦ en medio del desierto y entonces uno vuela allí y desde allí, dijo Evain. Ciertamente no es la experiencia que la mayoría de los hinchas desean.

Pese a las presiones sobre la disponibilidad de habitaciones en Qatar, no habrá un sistema implementado para dividir equitativamente las habitaciones entre los espectadores de las naciones participantes ni prevenir que sean reservadas en masa para todo el torneo.

No habrá sorteo, le dijo a la AP el Comité Supremo. Los visitantes podrán reservar en el portal de alojamientos por orden de llegada. Restringiendo más la disponibilidad, Qatar no va a permitir reservaciones de una noche para que hinchas hagan viajes breves y dejen habitaciones desocupadas para otros. No se han revelado los precios.