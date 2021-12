Nets planean jugar en Navidad; NBA evalúa protocolos

generalmente pruebas positivas, aunque no siempre es el caso.

La lista incluye a estrellas como Giannis Antetokounmpo, Luka Doncic y Trae Young. Los tres iban a jugar en alguno de los cinco partidos calendarizados en las fiestas de Navidad.

El jueves por la noche, los Wizards de Washington anunciaron que Bradley Beal se ausentaría del partido ante los Knicks de Nueva York, por los protocolos. Beal, quien se perdió la oportunidad de participar en los Juegos Olímpicos tras dar positivo de COVID-19, dijo antes de esta campaña que no se había vacunado.

Simultáneamente, los Pistons de Detroit informaron que habían añadido a cuatro jugadores a los protocolos, donde se unieron al novato Cade Cunningham, líder anotador del equipo.

La NBA y el sindicato de jugadores discuten si cambiar los protocolos actuales para el regreso de los basquetbolistas que han dado positivo. Dicho retorno suele llevar 10 días o más.

Esto lo comentó The Associated Press una persona con conocimiento de la negociación, quien solicitó el anonimato debido a que no hay nada concreto.