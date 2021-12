Nets planean jugar en Navidad; NBA evalúa protocolos

generalmente pruebas positivas, aunque no siempre es el caso.

La lista incluye a estrellas como Giannis Antetokounmpo, Luka Doncic y Trae Young. Los tres iban a jugar en los cinco partidos calendarizados en las fiestas de Navidad.

La NBA y el sindicato de jugadores discuten si cambiar los protocolos actuales para el regreso de los basquetbolistas que han dado positivo. Dicho retorno suele llevar 10 días o más.

Esto lo comentó The Associated Press una persona con conocimiento de la negociación, quien solicitó el anonimato debido a que no hay nada concreto.