Anuncian diseño del nuevo "San Siro"

además de la Galleria Vittorio Emanuele.

No se ha anunciado un cronograma, pero Scaroni told The Associated Press le dijo recientemente a la Associated Press que él espera que el estadio esté finalizado para el 2024 o 2025.

El estadio será parte de un neo distrito dedicado al deporte y el esparcimiento e incluirá un amplio espacio verde.

Popupous diseñó el estadio de Tottenham, además del Wembley Stadium en Londres y el Yankee Stadium en Nueva York.

La Catedral se convertirá en uno de los estadios más icónicos en el mundo ¦ y se volverá el corazón del barrio, dijo Christopher Lee, director gerente de la compañía para la región. Celebrará el patrimonio cultural de Milán y será disfrutado por la población milanesa por muchas generaciones. Un estadio de Milán para Milán.