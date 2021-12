Fuente: Mayfield no será activado el lunes por los Browns

A Baker Mayfield se le acabó el tiempo.

El quarterback de los Browns no obtuvo un resultado negativo y no podrá ser activado de la lista de COVID-19 el lunes para enfrentar a los Raiders de Las Vegas, indicó a The Associated Press una persona que tiene conocimiento de las decisiones de las alineaciones de Cleveland.

Debido a que Mayfield y su suplente, Case Keenum están fuera, la tercera opción Nick Mullens será titular en un partido con implicaciones de postemporada, agregó la persona que habló con AP en condición de anonimato debido a que el equipo tiene hasta más tarde para dar a conocer a sus jugadores disponibles.

Los Browns esperaban que la decisión de la NFL de posponer el duelo del sábado al lunes permitiría que regresarán Mayfield y otros jugadores. Sin embargo Mayfield no tuvo el resultado negativo requerido y el safety John Johnson III fue el único titular activado el lunes.

Mayfield sólo se había perdido un duelo esta temporada a pesar de sufrir varias lesiones. Ahora tendrá que estar fuera mientras los Browns (7-6) intentan mantenerse en los puestos de postemporada. Un triunfo ante los Raiders lo colocaría en el liderato de la División Norte de la Conferencia Americana.

Los Browns también podrían estar sin el entrenador Kevin Stefanski, quien dio positivo la semana pasada. Su situación se mantiene en duda antes del inicio a las 5 p.m. ET.

El domingo Mayfield publicó en Instagram que no tenía síntomas y que rezaba por tener un resultado negativo de COVID.

Eso no sucedió y ahora la ofensiva de los Browns será dirigida por Mullens. Cleveland tampoco contará con su mejor receptor Jarvis Landry, el tight end Austin Hooper, así como los tacles Jedrick Wills Jr. y James Hudson III.

Mullens, de 26 años, tuvo foja de 5-11 como titular entre el 2018 y 2020. Los Browns confían que podrá asumir el puesto y liderar.

El domingo regresó el poderoso guard Wyatt Teller, su retorno le permitirá a Cleveland proteger mejor a Mullens. Posiblemente tendrán que contar con el corredor Nick Chubb más de lo normal.

La parte frontal de la defensiva de los Brown no contará con el rusher Jadeveon Clowney, el tacle Malik McDowell y lo linebackers Jacob Phillips, Mack Wilson Sr. y Tony Fields II, todos fuera por el coronavirus.