Fuentes AP: NFL pospone 3 juegos ante ola de contagios

La NFL postergó el viernes tres partidos del fin de semana en medio de una preocupante oleada de contagios de COVID-19 en varios equipos de la liga: el duelo de Las Vegas en Cleveland del sábado al lunes; y los encuentros Seahawks en casa de los Rams de Los íngeles y Washington en Filadelfia del domingo al martes.

Tres personas con conocimiento con las decisiones revelaron los cambios a The Associated Press el viernes. Las personas hablaron a condición de mantener el anonimato porque la liga no ha anunciado aún el nuevo programa de partidos.

La decisión de la NFL se da luego que una persona familiarizada con la situación reveló a la AP que el defensive end Jadeveon Clowney se había sumado a una extensa lista de reservas por COVID-19 de los Browns.

Clowney dio positivo, al igual que los linebackers Mack Wilson Sr. y Tony Fields, de acuerdo con la persona, que habló con la AP a condición de mantener el anonimato porque Cleveland seguía realizando pruebas con miras a su duelo frente a Las Vegas.

Por su parte, Washington agregó el viernes al quarterback Taylor Heinicke a la lista de reservas COVID-19 de la NFL, lo que generó una total incertidumbre en los planes del equipo para su compromiso en Filadelfia.

Con base en las reglas actualizadas de la liga, Heinicke aún tiene posibilidades de jugar en caso de que las pruebas den negativo en dos ocasiones este fin de semana y él se mantenga asintomático. El quarterback suplente Kyle Allen ingresó a los protocolos de coronavirus el martes y también existe la posibilidad de contar con él si cumple con los procedimientos.

El quarterback del equipo de práctica, Kyle Shurmur, podría ser asignado ara enfrentar a los Eagles en caso de que ni Heinicke ni Allen estén disponibles. Shurmur jugó a nivel universitario con Vanderbilt y es hijo del coordinador ofensivo de los Broncos de Denver, Pat Shurmur.

Washington también firmó a Garrett Gilbert del equipo de práctica de los Patriots de Nueva Inglaterra el viernes. Gilbert fue titular en un partido de la NFL con Dallas y está familiarizado con el entrenador en jefe Ron Rivera y el coordinador ofensivo Scott Turner de cuando jugó para ellos en 2018 con los Panthers de Carolina.

Con la incorporación de Heinicke y el retiro del centro Keith Ismael de la lista COVID-19, Washington tiene con 21 jugadores descartados por razones relacionadas con el coronavirus, entre ellos dos jugadores en la lista de reservas por lesión y dos del equipo de práctica.

Washington (6-7) actualmente cuenta con el último boleto de comodín de la Conferencia Nacional mientras se prepara para enfrentar en la jornada 15 a los Eagles, que también tienen récord de 6-7 y regresan de su semana de descanso.

También el viernes:

”Buffalo envió al left tackle titular Dion Dawkins a la lista de COVID-19, dejando su estatus incierto para el duelo del domingo frente a Carolina.

”Myles Gaskin, de los Dolphins, recibió autorización para volver a los entrenamientos. Miami tenía a tres running backs en la lista COVID-19 antes que Gaskin pudiera reincorporarse con miras al encuentro del domingo con los Jets.