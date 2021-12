Steelers confían en contar con Watt y Haden contra Titans

Mike Tomlin, entrenador en jefe de los Steelers de Pittsburgh, confía en que el linebacker T.J. Watt y el cornerback Joe Haden estén disponibles para recibir a los Titans de Tennessee el domingo en el Heinz Field.

Watt salió del campo en la primera mitad el jueves pasado, con una lesión inguinal, durante la derrota 36-28 contra Minnesota. Haden no ha jugado desde el mes pasado, cuando sufrió una torcedura en el pie en el empate contra Detroit.

Algunos de los jugadores que han estado fuera en semanas recientes tienen la oportunidad de subirse al tren, dijo Tomlin.

La lista incluye al linebacker Alex Highsmith, quien también abandonó el duelo contra los Vikings con una lesión, así como los integrantes de la línea defensiva Carlos Davis e Isaiah Buggs. Davis ha pasado gran parte de la temporada en la lista de lesionados y Buggs ha lidiado con una dolencia de tobillo, lo que implica que la frontal defensiva ha carecido de variantes desde que Tyson Alualu quedó descartado por toda la temporada con una fractura de tobillo en la semana 2.

La defensiva terrestre de Pittsburgh se ha hundido conforme avanza la temporada. Está ubicada en la 30ma posición de la NFL contra la carrera después de permitir 242 yardas a los Vikings, que dominaron a placer la línea frontal.

Los Steelers (6-6-1) aun así se encuentran en la pelea por el título del Norte de la Conferencia Americana, a pesar de tener sólo una victoria en sus cinco compromisos más recientes. Sin embargo, Tomlin, no pasó el fin de semana analizando la tabla de posiciones.

No me interesa, dijo Mi agenda está en los Steelers, no perdí mi tiempo del fin de semana en ponderar esa perspectiva. Solamente vi nuestro lugar en la refriega y en las cosas que somos capaces de lograr.

Tomlin está confiado en que Pittsburgh puede conseguir cosas con el receptor Chase Claypool.

Claypool recibió críticas por hacer una señal de primero y diez con el reloj corriendo en el minuto final contra Minnesota, lo que le costó a los Steelers segundos valiosos.

Tomlin calificó la maniobra como un paso en falso pero se negó a criticar abiertamente al jugador de segundo año. El estratega señaló que Claypool, de 23 años, todavía está en la etapa temprana de su carrera y sigue siendo un producto en desarrollo.

No pueden pasar las cosas suficientemente rápido para él, y no puede pasar tan rápido como quisiéramos para nosotros, dijo Tomlin. Seguiremos empujando su crecimiento y desarrollo mientras él sea un participante dispuesto. Así lo ha sido y seguiremos avanzando.