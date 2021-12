Hamilton gana caótica carrera en Yeda y empata a Verstappen

La emocionante pugna por el título de la Fórmula Uno entre el campeón vigente Lewis Hamilton y su formidable retador, Max Verstappen, se definirá en la última carrera de la temporada con los dos feroces rivales igualados en puntos.

El duelo del próximo fin de semana en Abu Dabi determinará si Hamilton establece un récord con su octavo título o si Verstappen conquista el primero.

La victoria de Hamilton el domingo en el Gran Premio de Arabia Saudita fue su tercera en fila para igualar a Verstappen, ambos con 369.5 puntos. Otro triunfo dejaría al veterano piloto británico por delante de Michael Schumacher.

Verstappen aventaja por un pelo, en virtud de su saldo favorable de victorias: 9-8.

Desde luego que excita", dijo Verstappen", quien ganó en Abu Dabi el año pasado. Vamos a largar tal y como iniciamos la temporada.

La carrera nocturna en el circuito callejero de 30 kilómetros en el balneario de Yeda deparó un par de reinicios, múltiples ingresos del coche de seguridad y una intensa pulseada entre los rivales por el título que incluyó un toque de sus monoplazas.

Red Bull recibió el beneficio de negociar una penalización para Verstappen, el jefe de Mercedes Toto Wolff azotó sus auriculares en un arrebato de rabia y Hamilton eventualmente acabó desplazando a su adversario a falta de seis vueltas.

Verstappen, cuyo liderato en el campeonato se ha evaporado en las últimas tres carreras, reaccionó decepcionado.

Lo que sucedió hoy es increíble", dijo el piloto neerlandés. "Solo estoy tratando de correr. Este deporte ahora es más de penalizaciones que de carreras. Para mí, esto no es Fórmula Uno.

Pese a la victoria, Mercedes tampoco daba crédito.

Lewis, esa debe ser la carrera más loca que yo recuerde, comentó el ingeniero de Hamilton por la radio del equipo tras cruzar la meta.

¡Fantástico trabajo, muchachos!, replicó Hamilton. ¡Así es como debe ser. Hay que seguir!

Hamilton se tomó varios instantes para recuperarse tras la victoria número 103 de su carrera.

Fundido, Hamilton fue a sentarse junto a su preparador físico, cubriéndose el rostro con una toalla antes de la ceremonia en el podio.

Llevo mucho tiempo corriendo, pero eso ha sido increíblemente duro", dijo Hamilton, quien cumplirá 37 años la próxima temporada. He tratado de ser tan sutil y tan duro como fuera posible. Con toda mi experiencia en carreras a lo largo de los años, simplemente traté de mantener el coche en la pista y ser limpio. Eso ha sido difícil. Perseveramos como equipo.

Verstappen fue penalizado por salirse de la pista en el segundo reinicio y recibió la orden de ceder la posición a Hamilton, pero el británico embistió la parte trasera del Red Bull y dañó el alerón de su Mercedes.

Los dos pilotos tuvieron puntos de vista diametralmente opuestos a lo sucedido. Verstappen tuvo que comparecer ante los comisarios tras la carrrera.

No entendí el por qué de repente pisó los frenos tan fuerte, y luego conqué con la parte trasera de él, dijo Hamilton, quien no informado por Mercedes que Verstappen tenía que cederle el liderato.

Hamilton también profirió una palabra vulgar al describir a Verstappen como loco y catalogar de "peligroso" el manejo de su rival.

Verstappen dijo que Hamilton cargó con la culpa.

Yo me frené, quería dejarle pasar. No quería rebasar y luego se dio el toque", señaló Verstappen. No entiendo bien lo que ha sucedido.

Wolff explicó posteriormente que el equipo no informó con tiempo a Hamilton que Verstappen iba a dejarle pasar.

Una vez que el siete veces campeón dejó atrás a Verstappen, Hamilton dominó a placer.

Sergio Pérez, Sebastian Vettel, Nikita Mazepin, George Russell y Mick Schumacher no pudieron completar la carrera debido a todos los incidentes en el segundo circuito más largo del calendario. Cubre 6,2 kilómetros (3,8 millas) con 27 curvas y quedó listo apenas días antes del debut de la F1 en el país.