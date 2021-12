Ancer y McIlroy comparten la cima en Bahamas

El mexicano Abraham Ancer firmó el jueves una tarjeta de 66 golpes para compartir la cima con Rory McIlroy y Daniel Berger tras la primera ronda del Hero World Challenge, en Bahamas.

Ancer se catapultó a la cima al firmar cinco birdies en la segunda mitad de su recorrido, y finalizó el día con una porción del liderato. McIlroy y Berger, por su parte, tomaron la dirección opuesta, tomando la cima desde el comienzo de la ronda.

En un día nublado y húmedo en Bahamas, McIlroy terminó con seis birdies y logró un eagle en el par 5 del 14.

Pero estuvo lejos de ser perfecto, como lo muestra el doble bogey en el nueve, donde mandó su segundo golpe al agua. No firmó birdies en otros dos par cinco, por lo que no fue la ronda que hubiera querido.

Fue suficiente para mantenerlo optimista en hacia el final de la temporada.

Me hubiera gustado que fuera otra época del año en la que estoy jugando, dijo McIlroy. Pero no hay motivo por lo que no pueda seguir así en enero, jugando como he estado jugando. Me seguiré presionando estas dos semanas más. No voy a dejar los palos. Mi juego está en buen nivel y quiero mantenerlo ahí.

Del otro lado del espectro está Berger, quien no había visto actividad desde la Copa Ryder.