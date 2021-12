MLB: Equipos chicos sufrirán por reclamo de jugadores

entre 2025 y 2026.

Ya tenemos a equipos en mercados chicos que sufren para competir", dijo Manfred en una rueda de prensa en el estadio de los Rangers de Texas, no lejos del hotel donde las negociaciones no prosperaron. Reducir el tiempo de control de los jugadores les haría más difícil poder competir. Es algo nocivo para los fanáticos de esos mercados. Las reacciones más negativas que tenemos ocurren cuando un pelotero se marcha mediante la agencia libre. No creemos que adelantar y hacerla más expedita (la agencia libre) sea algo positivo".

Se trata de la novena paralización de actividades del béisbol profesional en Norteamérica, lo que pone en riesgo el comienzo de los entrenamientos de primavera el 16 de febrero y la apertura de la temporada regular el 31 de marzo.

La asociación de jugadores, como es su derecho, presentó una serie de propuestas muy agresivas en mayo, y se ha negado a ceder con lo esencial de esas propuestas", dijo Manfred. Cosas como un periodo abreviado de reserva, una reducción de 100 millones en el reparto de ingreso y arbitraje salarial para jugadores en un segundo año son malas para el béisbol, malas para los fanáticos y malas para el equilibrio competitivo.

Se necesitaría pactar un acuerdo antes de mediados de marzo para poder tener una temporada regular completa.

Ponerse a conjeturar en plazos en este momento no es productivo", dijo Manfred. No lo haré.

El jefe del sindicato de peloteros, Tony Clark, convocó a una rueda de prensa más tarde.

Las negociaciones avanzaron muy poco desde que se pusieron en marcha la pasada primavera. Manfred dijo que el cierre es el único mecanismo que la parte patronal tiene a disposición para acelerar el proceso.

El foco del tira y afloja de la negociación gira en el deseo del gremio de que más equipos presentan ofertas por los peloteros, lo que derivaría en una mayor competencia en el terreno y salarios más altos. Los dueños quieren contener los salarios para impedir que los clubes más ricos puedan acaparar a las estrellas.