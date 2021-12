Seattle enfrenta futuro incierto tras su última derrota

Desde la llegada de Russell Wilson y Bobby Wagner en 2012, los Seahawks de Seattle han jugado un partido en las nueve temporadas previas que se consideró sin sentido.

Ahora todo indica que las próximas seis semanas serán muy largas con partidos sin relevancia en el noroeste del Pacífico después de la derrota 17-15 de Seattle frente a Washington, que pudo haber sido el golpe final en las aspiraciones de Seattle de lograr algo en la temporada, que luce miserable para su causa.

Es frustrante. Estamos frustrados. Obviamente, no es como queríamos que sucedieran las cosas, dijo Wagner. Simplemente tenemos que encontrar el modo de obtener algunas victorias.

En cada temporada previa siempre había algo en juego para los Seahawks, cada semana con implicación de postemporada, ya fuera una mejor posición, o simplemente meterse en la pelea por un lugar en los playoffs, o mantener la inercia para llegar a enero y más allá.

Inclusive en la temporada 2017, cuando Seattle se quedó fuera de los playoffs y jugó un partido sin sentido en la semana 17, los Seahawks estuvieron en la pelea hasta finales de diciembre y aún así terminaron con marca ganadora.

Mientras la derrota frente a Washington no elimina de forma matemática a Seattle de pelear un lugar en postemporada, bien pudo ser un resultado de eliminación. Los Seahawks son uno de cinco equipos de la NFL con tres victorias o menos, su ofensiva luce rota y su defensiva está exhausta de no recibir un descanso en la banca.

Y Wilson, el quarterback franquicia, parece perdido. Insiste en decir que su dedo reparado de forma quirúrgica no representa un problema. Pero si el dedo está bien, no queda claro a qué se debe su falta de puntería, así como las malas decisiones y el no conectar con receptores que lucen abiertos.

Puedo ser mejor, así que eso es lo que haré, dijo Wilson. Como he dicho, si hay alguien que cree, yo también lo creo. Por una década hemos creído. Ha sido complicado y ha sido un reto. Sé que no hemos enfrentado un momento como este en el pasado, pero sé que el momento pasará y llegaremos mejor al final.

LO QUE ESTí FUNCIONANDO

La resistencia de la defensiva de Seattle debe ser reconocida, aunque los números y los resultados no demuestren la forma en la que han jugado. Los Seahawks han dejado a seis rivales en 23 puntos o menos y lo han hecho a pesar de estar la mayor parte del tiempo en el campo, más que cualquier otra defensiva en la NFL, por un amplio margen.

La defensiva de Seattle ha estado más de 35 minutos en el campo en siete de 11 juegos, y en los últimos tres lo han estado 39 minutos y 9 segundos contra Green Bay, 40:22 ante Arizona y 41:40 el lunes frente a Washington.

LO QUE DEBE MEJORAR

Hay muchas opciones, pero quizás la más importante es que el ataque terrestre está desaparecido. Seattle solamente tuvo 12 jugadas por tierra y 10 de ellas con sus corredores. El entrenador Pete Carroll promueve la importancia de correr el balón, pero no está apareciendo en las estadísticas. Seattle no ha tenido 20 acarreos en tres juegos seguidos y cinco veces en total en la temporada, todas ellas derrotas.