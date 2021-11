Woods evita hablar de accidente, advierte de largo camino

antes de volver a andar con muletas y eventualmente caminar por sus propios medios. Hace dos semanas, difundió un video haciendo un swing con un hierro corto.

Al poner paños fríos a la posibilidad de un retorno inmediato a las competencias.

Estoy lejos de eso", dijo Woods. Ahora mismo, no he decidido si quiero llegar a eso. Tengo que ver cómo queda la pierna para tomar una decisión y entonces veremos si puedo hacer eso.

Woods indicó que no volvería a disputar un calendario completo, pero que aún podría elegir algunos cuantos torneos al año.

Mencionó que era demasiado prematuro hablar sobre la posibilidad de competir en un Masters de Augusta, torneo que ganó en 2019 tras someterse a una cirugía en la espalda.

No creo que la pierna vuelva a ser lo que era antes, por consiguiente nunca tendré la espalda que solía tener y el reloj sigue avanzando", reconoció Woods, quien cumplirá 46 años el 30 de diciembre.

He vuelto de cirugías antes, he regresado de largos periodos sin jugar y he ganado o he estado cerca de ganar. Entonces conozco la receta, indicó. Sólo tengo que llegar al punto en el que me sienta lo suficientemente cómodo de que lo podré volver a hacer.