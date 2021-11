Davis: Alcaraz da positivo por coronavirus y queda fuera

Carlos Alcaraz, el adolescente que ha sido señalado como el heredero de Rafael Nadal y la baza del equipo de España en las finales de la Copa Davis, dio positivo por el coronavirus y quedó fuera del torneo el jueves.

Alcaraz, de 18 años y quien se aprestaba a bautizarse en una Copa Davis, confirmó el positivo en su cuenta de Instagram.

He dado positivo por coronavirus, lo que me impedirá jugar la Copa Davis que tantas ganas tenía de jugar", dijo Alvarez. El sábado di negativo y así cada dos días. Estoy triste por la manera en la que me pierdo un evento tan importante y especial para mí como es la Davis.

Estaba muy emocionado por representar a España en Madrid, con nuestra afición, pero a veces las cosas no salen como quieres y hay que sobreponerse, añadió.

Alcaraz, número 32 del ranking y que venía de consagrarse campeón del torneo Next Gen de la ATP, tenía previsto jugar el viernes contra Ecuador por el Grupo A.

La Federación Internacional de Tenis había indicado poco antes que un miembro del equipo defensor del título dio positivo por el coronavirus y quedó en aislamiento, pero no identificó al jugador. El resto de los integrantes del equipo español se sometió a nuevas pruebas de PCR.

Pedro Martínez, número 60 en el escalafón mundial, sustituirá a Alcaraz.

El resto del equipo cuenta con Pablo Carreño Busta, Alberto Ramos-Viñolas, Feliciano López y Marcel Granollers. El capitán es Sergi Bruguera.

España busca revalidar su título en el torneo cuya ronda final se dirime en Madrid, Innsbruck y Turín. El primer día de la competencia fue el jueves en las tres ciudades.

Los partidos en Austria se juegan sin público debido a la pandemia. La capacidad en Turín es de 60% y en Madrid de 75%.