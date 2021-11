Pochettino feliz en el PSG, rechaza rumores sobre salida

Mauricio Pochettino expresó que está feliz como técnico del Paris Saint-Germain, saliendo al paso el martes a los rumores de que podría convertirse en el próximo entrenador del Manchester United.

Pochettino señaló que está al tanto de los rumores.

No soy un niño. entiendo lo que está sucediendo, dijo el argentino. Pero enfatizó que estaba enfocado en su trabajo con el PSG y recordó que aún le queda más de un año y medio de su contrato con el club francés.

Estoy muy feliz con el PSG y estoy enfocado. Jugué con el Paris Saint-Germain, amo al club, amo a los aficionados", afirmó. "Es un momento fantástico para estar con el club. Mi contrato es hasta 2023, esta temporada y otra más. No diré nada distinto. Estoy muy feliz con el Paris.

El United pretende tener un técnico interino hasta el final de la temporada y posteriormente buscar a alguien permanente para la siguiente campaña tras el despido el domingo de Ole Gunnar Solskjaer.

No podemos hablar sobre eso por respeto al PSG y mi respeto por otros clubes, dijo Pochettino. No es mi asunto, no es mi problema.

El entrenador argentino, que tomó las riendas del PSG en enero, habló durante una conferencia de prensa previo a la visita al Manchester City en la Liga de Campeones. Ambos equipos necesitan el triunfo para clasificarse a los octavos de final.

Marco Verratti, el volante creativo del PSG, afirmó que las versiones sobre Pochettino y el United no han sido una distracción para los jugadores.

Desde que comencé a jugar fútbol, siempre he escuchado rumores, estamos acostumbrados a los rumores, indicó Verratti. Tenemos que enfocarnos en disputar un buen partido mañana, hemos entrenado bien.

Todo se trata del día de mañana, es nuestra única preocupación", añadió. "No nos prestamos atención a los rumores desde afuera.