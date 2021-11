Deportistas reclaman respuestas a China sobre Peng

Algunos de los tenistas estelares del mundo, alterados por la desaparición de su colega Peng Shuai, reclaman aclaraciones al Partido Comunista Chino.

Hasta ahora ha sido un enfrentamiento con escaso impacto visible. Jugadores como Naomi Osaka, Serena Williams, Novak Djokovic, Roger Federer y Rafael Nadal, a los que se han sumado los organismos rectores del tenis, grupos defensores de los derechos humanos y varias asociaciones deportivas, tratan de convertir su estatus estelar en poder.

Peng desapareció hace más de dos semanas después de denunciar por asalto sexual al ex vicepremier Zhang Gaoli, que era miembro del todopoderoso Comité Permanente del Buró Político y lugarteniente del secretario general Xi Jinping.

Los deportistas han intuido que hay un punto en el que pueden presionar a China.

Faltan apenas dos meses y medio para las Olimpíadas de Invierno de Beijing, que enfrenta un boicot diplomático ante denuncias de crímenes de lesa humanidad contra al menos 1 millón de musulmanes uigures y otras minorías étnicas. El basquetbolista de la NBA Enes Kanter ha sido el más franco en la defensa de los uigures al calificar a Xi de dictador brutal.

El de Peng es un caso singular. Deportista estelar, tiene una plataforma y una credibilidad de la que gozan pocas mujeres en China. El intento de acallarla refleja que el Partido Comunista está resuelto a aplastar cualquier crítica a sus líderes e impedir cualquier respuesta pública organizada.

Los deportistas tienen una alta importancia política porque se los conoce y admira. El partido difunde sus victorias, sobre todo las de una triple triunfadora olímpica como Peng, como prueba de la fortaleza que adquiere el país bajo su régimen.

La cancillería china ha dicho reiteradamente que no tiene conocimiento del caso. El vocero Zhao Lijian dijo a la prensa el viernes que el caso no es un asunto diplomático y no tengo conocimiento de la situación.

El 2 de noviembre, Peng escribió en redes sociales que hace tres años se la forzó a mantener relaciones sexuales con Zhang hace tres años. El mensaje fue borrado rápidamente de la cuenta verificada de Peng en la red social Weibo. Pero las capturas de pantalla de las acusaciones fueron difundidas por el internet.

Desde entonces, los deportistas del mundo se han pronunciado.

Es una de nuestras campeonas del tenis, ex número uno del mundo, y evidentemente nos preocupa, dijo Federer a Sky Italia el sábado. La familia del tenis es muy unida y siempre he dicho a mis hijos que la familia del tenis es mi segunda familia. Solo espero que se encuentre bien y que próximamente tengamos noticias.

Nadal dijo al diario deportivo francés L™Equipe, Lo más importante es averiguar si está bien. Todos nosotros en la familia del tenis esperamos verla de regreso pronto".

La censura nunca es OK a cualquier costa, escribió Osaka con el hashtag #WhereIsPengShuai (dónde está Peng Shuai).

Williams añadió: Esto se debe investigar y no debemos permanecer en silencio".

Esto es aterrador. Quiero decir que hay una persona desaparecida, dijo Djokovic en las Finales de la ATP en Turín, Italia. Toda la comunidad, la comunidad del tenis debe respaldarla, a ella y su familia, asegurarse de que está bien y a salvo porque si quieren hacer torneos en tierra China sin resolver esta situación, sería un poco extraño.