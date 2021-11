Argentina y Brasil en Qatar, resto da pelea en Sudamérica

máximo goleador de las eliminatorias con nueve goles ”, si gana los dos partidos de local que le restan y sale bien parado en las excursiones a domicilio, más la ayuda de otros resultados, podría volver a jugar un Mundial después de 28 años.

LOS REPROBADOS

Colombia llegó a los cinco partidos sin goles (derrota 1-0 ante Brasil y empate 0-0 con Paraguay). Extraña racha para una selección que cuenta con algunos de los mejores delanteros del continente como Luis Díaz, Miguel Borja, Rafael Santos Borré, Duván Zapata y Luis Muriel. Radamel Falcao García fue baja por lesión.

Nos faltó ese último pase y tener la fortuna de emboquillar", analizó su entrenador Reinaldo Rueda. Lo importante es que nosotros tomemos confianza porque va a venir un juego muy difícil (Perú) en condición de local. Será determinante retomar la confianza, la convicción de lo que se hace y descifrar esos partidos que nos permitan sumar lo que queremos.

Una patada propia de karateca de Arturo Vidal sobre el pecho de Félix Torres que le costó la expulsión a los 13 minutos fue el primer síntoma de una noche nefasta para Chile, que había escalado posiciones luego de tres victorias consecutivas.

Lo que pasó fue increíble, no pensé que me iba a pasar, nunca pensé que me iban a expulsar. Nunca lo vi al jugador, se justificó Vidal. Cómo le iba a pegar una patada así a alguien. Primero iba con la cabeza y después, cuando vi que era larga, levanté el pie, pero nunca le quise pegar.

La Roja deberá salir airosa ante Argentina en casa y contra Bolivia en La Paz para mantenerse en carrera.

Es la primera vez que Uruguay pierde cuatro partidos consecutivos en eliminatorias desde que empezó a disputarlas en 1957. También lleva cinco fechas seguidas sin ganar.

Se avecinan días claves para su veterano entrenador í“scar Tabárez, de 74 años, que había quedado en la cuerda floja tras la triple fecha de octubre, pero el apoyo de los jugadores abortó su despido.

No sé quién me puede exigir eso (la renuncia), después del tiempo de trabajo que se tuvo, manifestó el Maestro, al frente de la Celeste desde hace 15 años. No he considerado irme tirando la toalla".

El cambio de entrenador no le dio por momento resultado a Paraguay. Ahora con el argentino Guillermo Barros Schelotto, la Albirroja sacó un punto sobre seis y quedó penúltima con 13.

La Vinotinto, última con siete, seguirá como la única selección sudamericana sin experiencia mundialista.