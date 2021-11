Naomi Osaka se pregunta: ¿Dónde está Peng Shuai?

pero el Comité Olímpico Internacional no se ha pronunciado sobre el caso. El COI y China están organizando los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing que arrancarán el 4 de febrero.

La denuncia de la tenista fue la primera contra un destacado miembros del gobierno desde que el movimiento #MeToo se afianzó en China en 2018 luego de ser mayoritariamente sofocado por las autoridades ese mismo año.

Preguntado por las acusaciones de Peng el lunes, el vocero del Ministerio de Exteriores chino, Zhao Lijian, dijo: No he oído hablar de este tema y no es una cuestión diplomática".

En otra conferencia de prensa el miércoles, el portavoz apuntó que no tenía conocimiento sobre la situación de la deportista.

¿Cree usted que el vocero del Ministerio de Exteriores chino es omnipotente?", preguntó Zhao a un reportero. Le sugiero que pregunte a las autoridades competentes sobre el asunto en cuestión".