Mercedes pide que revisen incidente de Hamilton y Verstappen

Mercedes pidió que se revise un incidente de rebasamiento que involucró al campeón mundial Lewis Hamilton y su rival por el título Max Verstappen durante el Gran Premio de Brasil, informó el martes el equipo de la Fórmula Uno.

Verstappen lideraba la carrera en la vuelta 48 cuando el piloto de Red Bull defendió su posición tras una embestida de Hamilton en la cuarta curva, y pareció sacar de la pista al conductor de Mercedes.

Ambos continuaron la carrera y en la vuelta 59 Hamilton rebasó a Verstappen en Interlagos para ganar y recortar la ventaja del neerlandés a 14 puntos. Hamilton debió remontar tras largar el domingo desde la décima posición.

Los comisarios de carrera se percataron del incidente en su momento, pero concluyeron rápidamente que no ameritaba una penalización al considerarlo como un incidente de carrera.

Creo que fue una muy buena batalla, dijo Verstappen tras la carrera. Por supuesto ambos intentamos ponernos en la delantera en esa curva y pisé e freno un poco tarde para ponerme en posición... Creo que estaba al límite y era una forma más segura abrirse un poco. De cierta manera, estaba contento de que los comisarios decidieron que podíamos seguir compitiendo.

Hamilton dio la impresión de restarle importancia al incidente en la conferencia de prensa tras la carrera.

No pensé mucho en eso y obviamente tendré que volver a verlo, pero es difícil estar peleando y no esperaría nada menos, dijo el piloto británico. No tocaron nuestros neumáticos, lo cual es bueno.

Pero ahora Mercedes indicó que apelará tomando en consideración la nueva evidencia que no estuvo disponible en su momento para los comisarios.

Los comisarios deberán reunirse ahora con representantes del equipo para evaluar la nueva evidencia. La Federación Internacional de Automovilismo deberá confirmar si acepta la revisión.

Quedan tres carreras en esta emocionante batalla por el campeonato. La próxima será en Qatar. Si tras la revisión concluyen que hubo una infracción de Verstappen, podría recibir una penalización en la parrilla de salida para la carrera o una penalización de cinco segundos.

Verstappen quedó segundo en Brasil, por delante de Valtteri Bottas (Mercedes). La penalización de cinco segundos podría relegarle al tercer puesto y reducir su ventaja en la clasificación general, de 14 a 11 puntos.

Hamilton, de 36 años, intenta conquistar su octavo campeonato mundial y quedar como dueño absoluto del récord histórico, el cual comparte con Michael Schumacher. Verstappen, de 24 años, busca atrapar su primer título.

Después de Qatar, la temporada concluirá con el primer Gran Premio de Arabia Saudita en la ciudad portuaria de Yeda y el cierre de noche en Abu Dabi.