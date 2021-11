Jugadora del PSG detenida en caso de agresión a compañera

La centrocampista del Paris Saint-Germain Aminata Diallo se encuentra bajo custodia policial tras la agresión contra una de sus compañeras en ese club, confirmaron fiscales el miércoles.

Diallo, de 26 años, fue detenida la mañana del miércoles por la policía de Versalles, como parte de la investigación sobre un ataque contra una de las jugadoras del club, ocurrido el jueves pasado por la noche, informó el PSG en un comunicado.

La fiscalía de Versalles confirmó a The Associated Press que Diallo fue detenida y que la futbolista Kheira Hamraoui fue víctima de una agresión. No se revelaron más detalles.

Hamraoui y Diallo son compañeras en el PSG. Las mediocampistas juegan también en la selección nacional de Francia.

El Paris Saint-Germain deplora en los términos más duros posibles la violencia perpetrada", manifestó el club. Desde la noche del jueves, el club ha tomado todas las medidas necesarias para garantizar la salud, bienestar y seguridad de cada integrante de su equipo femenino.

El PSG añadió que coopera con la policía de Versalles para aclarar los hechos.

El club presta atención de cerca al avance del proceso y evaluará las medidas que deberán tomarse", afirmó el equipo.

No se dio más información sobre el caso, pero varios medios franceses indicaron que la volante Hamraoui fue atacada tras una salida nocturna con Diallo y otra compañera no identificada.

El canal de televisión BFM informó que Diallo las traía de vuelta en automóvil cuando varios desconocidos con el rostro cubierto cometieron la agresión. Hamraoui fue golpeada varias veces con una barra de hierro y necesitó de varios puntos de sutura en sus manos y piernas.

Diallo fue titular por el PSG la noche del martes en la derrota de local 4-0 contra el Real Madrid por la fase de grupos de la Liga de Campeones.

Hamraoui se reincorporó al PSG durante el receso de verano, procedente del Barcelona, y jugó en la pasada semifinal de la Champions femenina en la que el club catalán eliminó al conjunto parisino.

Previamente, Hamraoui fue jugadora del PSG entre 2012-16, el año en el que Diallo llegó procedente del Guingamp.