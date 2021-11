Venezuela se queda sin Rondón contra Ecuador y Perú

Venezuela, una selección peleada con el gol, una vez más no contará con su anotador histórico Salomón Rondón luego que el ariete consideró que no está en plenitud de condiciones para disputar las dos próximas fechas de la eliminatoria sudamericana del Mundial de Qatar.

Me duele cada vez que no puedo ser parte de la selección, pero tengo que ser sincero conmigo mismo, dijo el jugador del Everton inglés en un comunicado divulgado a través de su cuenta en Instagram. No me encuentro en la plenitud que quisiera para poder brindar al máximo y defenderla (la camiseta) como se merece.

Rondón es el máximo artillero en la historia de la Vinotinto con 31 goles. Los venezolanos marchan en el fondo de la tabla de la actual eliminatoria, con siete goles a favor y 22 en contra.

Venezuela visitará el 11 de noviembre a Ecuador en Quito y recibirá cinco días después como local a Perú en el estadio Olímpico de Caracas

Mi llegada a Inglaterra a último momento, sin pretemporada, y una seguidilla de partidos que me afectó más de la cuenta me colocan en esta situación, acotó.

Añadió que una vez este al ciento por ciento" físicamente se brindará al máximo como siempre" en la selección.

La Federación Venezolana de Fútbol indicó que tras evaluaciones pertinentes se concluyó, sin dar detalles, que lo mejor para el jugador en su futuro inmediato con el conjunto nacional es que recupere su forma y finalmente esté disponible en próximas presentaciones de la Vinotinto

Rondón ha quedado al margen en los últimas ocho partidos de Venezuela en la eliminatoria por complicaciones de viaje derivadas de las restricciones provocadas por la pandemia del nuevo coronavirus, que incluía períodos prolongados de cuarentena al regreso en caso de haber jugado.

Seguidamente los trámites de su mudanza a Liverpool procedente de China, donde jugó con el Dalian Pro, también bloqueó su presencia en la pasada triple fecha de la eliminatoria.

El atacante, que no juega con la selección desde noviembre de 2020, tampoco estuvo disponible por lesión para la Copa América disputada en Brasil.

Venezuela, el único seleccionado de Sudamérica que nunca ha jugado un Mundial, ocupa el último lugar de la tabla de posiciones con siete puntos de 36 posibles.

Ecuador, su rival inmediato, ocupa el tercer puesto con 17 unidades, ocho menos que Argentina, el escolta del líder Brasil, que suma 31 puntos.