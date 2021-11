Eslovaquia sorprende a EEUU en la Copa Billie Jean King

Eslovaquia ganó un sensacional partido de dobles el martes para sorprender a Estados Unidos en el Grupo C de la Copa Billie Jean King.

Viktoria Kuzmova y Tereza Mihalikova hicieron pareja para vencer a las estadounidenses CoCo Vandeweghe y Caroline Dolehide por 6-2, 6-7 (5), 12-10. Con ello dieron a Eslovaquia la victoria por 2-1 en su primer enfrentamiento en este torneo.

Estamos felices de lograrlo, dijo Kuzmova.

En el Grupo D, las suizas Belinda Bencic y Viktorija Golubic ganaron sus encuentros individuales camino a un triunfo 3-0 para eliminar a Alemania del torneo en Praga.

Horas antes Rusia bajó de la nube a Canadá al barrer 3-0 el cruce, mientras que Australia inició su camino superando 2-1 a Bélgica en el Grupo B.

Kuzmova y Mihalikova tomaron ventaja 6-2, 3-1 antes de que las estadounidenses se recuperaran para llevarse el desempate en el segundo set. Las eslovacas finalmente ganaron en un superdesempate, convirtiendo su segundo match point.

Kuzmova había superado por 6-4, 6-4 a Shelby Rogers para que Eslovaquia tomara la ventaja 1-0. También el luns, Kuzmova ganó para llevarse el único punto de su país en la derrota por 2-1 ante España.

Me siento bien aquí, dijo. Me gusta jugar por Eslovaquia, me da mucha más energía que en otros torneos.

Danielle empató a 1 tras la victoria 6-3, 6-2 ante Anna Karolina Schmiedlova.

Las estadounidenses enfrentarán el miércoles a España en un duelo que están obligadas a ganar.

Golubic se llevó el primer punto de Suiza, superando por 6-4, 7-5 a Andrea Petkovic.

Estoy muy feliz y aliviada de llevarme el primer punto por Suiza, dijo Golubic. El segundo set fue difícil, entonces muy feliz de cerrarlo.

Bencic, campeona de los Juegos Olímpicos de Tokio, se recuperó para vencer a Angelique Kerber por 5-7, 6-2, 6-2 y sellar el triunfo.

Las suizas completarán la fase de grupos el jueves ante la República Checa.

Canadá llegó entonada tras derrotar sorpresivamente a las campeonas defensoras de Francia en la primera jornada de torneo femenino de equipo. Pero Rusia, con un elenco de jugadoras que figuran entre las 50 mejores del mundo, fue demasiado fuerte.

Daria Kasatkina despachó 6-3, 6-1 a Carol Zhao, mientras que Anastasia Pavlyuchenkova sentenció la victoria al vencer a Rebecca Marino por 6-4, 4-6, 6-2.

En el segundo set, la oportunidad (de ganar) era 50-50 y estoy feliz con el tercer set, reconoció Pavlyuchenkova.

Rusia coronó su dominio en el punto de dobles, cuando Veronika Kudermetova y Liudmila Samsonova derrotaron a Gabriela Dabrowski y Marino por 6-3, 6-1.

En el Grupo B, Australia se estrenó con una victoria 2-1 sobre Bélgica.

Los 12 equipos en las finales están divididos en cuatro grupos de tres equipos Solo las ganadoras de los grupos avanzarán a las semifinales el viernes.