Titans: Henry se operará el pie y no se sabe cuándo volverá

Derrick Henry, el líder de acarreos de la NFL, se someterá el martes a una cirugía en su pie derecho y el entrenador Mike Vrabel indicó que los Titans de Tennessee no han establecido un plazo para su disponibilidad.

Henry fue examinado el lunes para diagnosticar la gravedad de la lesión que sufrió en la victoria como visitantes por 34-31 en Indianápolis.

Vrabel señaló que está convencido que Henry se esforzará al máximo para reaparecer esta misma temporada con los Titans (6-2). Vrabel dijo que los doctores fijarán el plazo sobre la recuperación y posible retorno de Henry, pero que el jugador no necesariamente lo acatará.

A los Titans les quedan nueve partidos en la temporada regular, incluyendo una fecha de descanso el 2 de diciembre. Los actuales campeones del Sur de la Conferencia Americana han abierto una ventaja de tres juegos al frente de su división.

Será cuando deba ser", dijo Vrabel. Sé que estará de vuelta con el equipo tan pronto le sea posible. Sé que es algo importante para él. Sé que eso será importante para nuestro equipo. Tendremos que seguir adelante. Desafortunadamente, tendremos que seguir adelante sin él a corto plazo y sin mirar atrás".

El dos veces campeón de acarreos de la liga se lesionó temprano en el partido contra los Colts el domingo. Las cámaras pudieron captarle cuando hablaba con los preparadores físicos y sin su zapato, restando 6:03 por jugar en el primer cuarto, antes de volver al emparrillado. Henry terminó con 28 acarreos para 68 yardas y un promedio de 2,4 por acarreo que fue su más bajo de la campaña. Ha participado en 54 de las 73 acciones ofensivas.

Henry lidera la NFL con 937 yardas por tierra y 10 touchdowns. También aventaja con 219 acarreos, muy por encima del siguiente: Joe Mixon de Cincinnati (137).

Los Titans visitan a los Rams de Los íngeles (7-1) la noche del domingo y tendrá que buscar otras opciones para su ataque terrestre.

Darrynton Evans, su selección de tercera ronda en el draft de 2020, fue descartado para la última fecha debido a una lesión. Ahora mismo solo cuentan con Jeremy McNichols y el fullback Khari Blasingame, además de Mekhi Sargent y Dontrell Hillard del equipo de prácticas.

Los Titans estaban cerca de completar un acuerdo el lunes para adquirir Adrian Peterson, el Jugador Más Valioso de la liga en 2012 y cuatro veces ˜All-Pro™.

La intención es que el jugador de 36 años se sume el equipo de prácticas para luego incorporarlo al roster activo, informó a The Associated Press una persona al tanto de las negociaciones. La persona habló con AP con la condición de no ser identificada debido a que aún no se ha oficializado la adquisición de Peterson.

NFL.com fue el primer medio en difundir que los Titans buscaban contratar a Peterson, quien militó con Detroit la pasada temporada.