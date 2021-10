Necaxa vence a Mazatlán y se coloca en zona de repechaje

El argentino Maximiliano Salas convirtió un penal en los descuentos el viernes y Necaxa venció 2-1 a Mazatlán para colocarse dentro de zona de repesca para la liguilla del torneo Apertura mexicano.

Alejandro Zendejas aprovechó un gran pase de Alan Medina para adelantar a los Rayos a los 38 minutos, pero el brasileño Camilo Sanvezzo empató de penal a los 70 y Salas marcó desde los 11 pasos a los 90 para dar el triunfo a los Rayos.

Necaxa, dirigido desde hace tres fechas por el argentino Pablo Guede, ganó su segundo partido consecutivo y ya acumula 20 puntos, con los que escaló de 13ra a la octava posición, a la espera de los demás resultados por la 16ta y penúltima fecha.

Yo no diría que es mi estilo de juego, no es real, son los jugadores, la verdad que mi influencia en el grupo es mínima, llevamos pocas semanas trabajando y es todo mérito de ellos, dijo Guede en rueda de prensa. Los jugadores se animaron a jugar, a animarse a arriesgar y es lo que más a mí me gusta.

Mazatlán tiene las mismas 20 unidades, pero por diferencia de goles viene un puesto detrás en el noveno escalón.

Los cuatro mejores equipos avanzan directo a los cuartos de final y los siguientes ocho se enfrentan en una reclasificación para completar la liguilla por el título.

Necaxa se puso al frente cuando Medina llegó a línea de fondo por la derecha y mandó una pelota retrasada a la llegada de Zendejas, quien en el área chica arribó para empujar la pelota al fondo del arco.

Mazatlán empató cuando el uruguayo Rodrigo Aguirre cometió una mano dentro del área que fue sancionada con base en el VAR y Sanvezzo convirtió con tiro a media altura y al costado derecho de Luis Malagón.

Cuando expiraba el encuentro Roberto Meraz desvió una pelota con la mano dentro del área para otro penal que Salas concretó con un tiro junto al poste izquierdo del portero uruguayo Nicolás Vikonis.

PUEBLA SUEÑA TAMBIÉN

Con goles del delantero uruguayo Christian Tabó y de Guillermo Martínez en un tramo de tres minutos de la segunda mitad, Puebla se impuso 2-0 sobre Ciudad Juárez para poner un pie dentro de la reclasificación para la liguilla.

Tabó logró el primer tanto del encuentro a los 67 minutos y Martínez amplió a los 70

Puebla ganó por tercera ocasión en sus últimos cuatro encuentros y ahora tiene 21 puntos, con los que se coloca en la sexta posición a la espera de los demás resultados de la fecha.

Ciudad Juárez permanece con 16 unidades que le sirven para ubicarse 16to, con ligeras posibilidades de ir a la repesca.

Puebla se puso al frente cuando Tabó ingresó al área por la izquierda y luego de un desvío del portero Hugo González convirtió rasante al poste derecho a los 66 minutos.

Los poblanos amarraron el triunfo cuando Tabó mandó un centro por la derecha hacia el área, donde Martínez conectó un remate de cabeza que entró por el poste izquierdo de González.