Una Serie Mundial sin drama se muda a Atlanta

acabarán aportando.

Ellos tiene la expectativa de que las cosas saldrán bien y que ellos jugarán bien. Esperan destacarse. Fue algo de lo cual me di cuenta el año pasado", dijo.

Teníamos a varios jugadores que andaban mal y me decían que esperara a los playoffs y nos clasificamos con lo justo", recordó. Me decían que iba a ponerse las pilas en los playoffs. Son muy pocos los que yo conozco en este deporte que tienen la calidad para reaccionar cuando se lo proponen.

Altuve lo ha demostrado. En 11 temporada, promedia un jonrón cada 35 turnos en la temporada regular. Y en 75 juegos de la postemporada, tiene un jonrón cada 14 turnos.

Baker mencionó a cierto toletero que dirigió en San Francisco y a un veloz jardinero de Oakland.

Me hizo recordar a Barry Bonds. Es de los que te salen a decir: ˜hoy me encargo', y lo hace. Rickey Henderson te decía: ˜me voy a robar tres o cuatro bases, yo me encargo solito de ganar este juego", señaló Baker.

Como lo he dicho, no es fácil encontrar jugadores como esos, que tienen la calidad y mentalidad para hacerlo", añadió.