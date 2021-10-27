Ganadores del Premio Roberto Clemente en la historia

2021 ” Nelson Cruz
2020 ” Adam Wainwright
2019 ” Carlos Carrasco
2018 ” Yadier Molina
2017 ” Anthony Rizzo
2016 ” Curtis Granderson
2015 ” Andrew McCutchen
2014 ” Paul Konerko y Jimmy Rollins
2013 ” Carlos Beltrán
2012 ” Clayton Kershaw
2011 ” David Ortiz
2010 ” Tim Wakefield
2009 ” Derek Jeter
2008 ” Albert Pujols
2007 ” Craig Biggio
2006 ” Carlos Delgado
2005 ” John Smoltz
2004 ” Edgar Martínez
2003 ” Jamie Moyer
2002 ” Jim Thome
2001 ” Curt Schilling
2000 ” Al Leiter
1999 ” Tony Gwynn
1998 ” Sammy Sosa
1997 ” Eric Davis
1996 ” Kirby Puckett
1995 ” Ozzie Smith
1994 ” Dave Winfield
1993 ” Barry Larkin
1992 ” Cal Ripken, Jr.
1991 ” Harold Reynolds
1990 ” Dave Stewart
1989 ” Gary Carter
1988 ” Dale Murphy
1987 ” Rick Sutcliffe
1986 ” Garry Maddox
1985 ” Don Baylor
1984 ” Ron Guidry
1983 ” Cecil Cooper
1982 ” Ken Singleton
1981 ” Steve Garvey
1980 ” Phil Niekro
1979 ” Andre Thornton
1978 ” Greg Luzinski
1977 ” Rod Carew
1976 ” Pete Rose
1975 ” Lou Brock
1974 ” Willie Stargell
1973 ” Al Kaline
1972 ” Brooks Robinson
1971 ” Willie Mays