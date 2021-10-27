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Ganadores del Premio Roberto Clemente en la historia

AP27.10.2021 - 18:34h

2021 ” Nelson Cruz

2021 ” Nelson Cruz

2020 ” Adam Wainwright

2019 ” Carlos Carrasco

2018 ” Yadier Molina

2017 ” Anthony Rizzo

2016 ” Curtis Granderson

2015 ” Andrew McCutchen

2014 ” Paul Konerko y Jimmy Rollins

2013 ” Carlos Beltrán

2012 ” Clayton Kershaw

2011 ” David Ortiz

2010 ” Tim Wakefield

2009 ” Derek Jeter

2008 ” Albert Pujols

2007 ” Craig Biggio

2006 ” Carlos Delgado

2005 ” John Smoltz

2004 ” Edgar Martínez

2003 ” Jamie Moyer

2002 ” Jim Thome

2001 ” Curt Schilling

2000 ” Al Leiter

1999 ” Tony Gwynn

1998 ” Sammy Sosa

1997 ” Eric Davis

1996 ” Kirby Puckett

1995 ” Ozzie Smith

1994 ” Dave Winfield

1993 ” Barry Larkin

1992 ” Cal Ripken, Jr.

1991 ” Harold Reynolds

1990 ” Dave Stewart

1989 ” Gary Carter

1988 ” Dale Murphy

1987 ” Rick Sutcliffe

1986 ” Garry Maddox

1985 ” Don Baylor

1984 ” Ron Guidry

1983 ” Cecil Cooper

1982 ” Ken Singleton

1981 ” Steve Garvey

1980 ” Phil Niekro

1979 ” Andre Thornton

1978 ” Greg Luzinski

1977 ” Rod Carew

1976 ” Pete Rose

1975 ” Lou Brock

1974 ” Willie Stargell

1973 ” Al Kaline

1972 ” Brooks Robinson

1971 ” Willie Mays

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