CONCACAF: Solari va por su primer título con el América

y buscarán otro para alejarse a dos de Cruz Azul, su más cercano escolta.

Aunque jugará en patio ajeno, el equipo de Solari llega entonado por una racha de tres victorias en la Liga MX.

Monterrey es la otra cara de la moneda.

A pesar de tener la plantilla más cara en México, el equipo dirigido por Javier Aguirre viene de perder sus últimos cuatro partidos, retrocediendo de la segunda a la séptima posición en la tabla.

Yo no estoy para considerar favoritismos ustedes (los periodistas) dan el favorito, yo no me dedico a eso, dijo Aguirre el miércoles en rueda de prensa. Vi entrenar al equipo bien y con ganas y mañana trataremos de ganar la final. La historia del favoritismo es de ustedes, yo entreno al equipo y trato de llevarlo a buen puerto.

Monterrey alcanzó la final tras eliminar al Atlético Pantoja dominicano, al Columbus Crew y al Cruz Azul.

Los Rayados regresan a una final de la CONCACAF luego que en 2019 atraparon su cuarto cetro regional. Antes lograron un tricampeonato entre 2011 y 2013.

Sabemos que es una final y que tenemos que comportarnos a la altura, dijo el zaguero Jesús Gallardo. Pasamos por una racha negativa, pero tenemos que salir motivados a hacer las cosas muy bien.