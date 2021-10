Bravos disputarán sin Soler la Serie de Campeonato

Los Bravos de Atlanta se preparan para disputar sin Jorge Soler la Serie de Campeonato de la Liga Nacional, dado que desconocen cuándo se autorizará el regreso del jugador después de que dio positivo al COVID-19.

Los Bravos entrenaron el jueves en el Truist Park sin el jardinero cubano, al que habían retirado de la alineación para el cuarto duelo, el martes contra Milwaukee en la Serie Divisional de la Nacional.

Dansby Swanson reemplazó a Soler como primero en el orden de bateo, el cubano Guillermo Heredia fue movido al jardín central y el dominicano Cristian Pache ocupó el lugar de Soler en el plantel de 26 jugadores.

Una vez realizados los ajustes al equipo, los Bravos se impusieron 5-4 a los Cerveceros y ganaron 3-1 la serie divisional programada a un máximo de cinco encuentros.

El piloto de los Bravos, Brian Snitker, habría querido contar con el poderío de Soler en el bateo. El cubano bateó para .223 con 27 jonrones y 70 producidas de manera combinada con Kansas City y Atlanta durante la campaña regular.

Queremos a todos aquí, señaló Snitker cuando se le preguntó sobre Soler. Odié que él se perdiera" el encuentro definitivo contra los Cerveceros".

No conozco que el club haya dependido de un solo jugador en toda la temporada, como lo hemos demostrado, hay que decirlo con franqueza. Los jugadores continúan haciendo lo suyo. ¿Que si nos gustaría tenerlo? Claro. Si no es así, no será así. Hay que salir y ganar al que nos sea posible.

Soler estaba vacunado pero quizá no se autorice su regreso sino hasta después de la Serie de Campeonato. El equipo que obtenga cuatro triunfos en un máximo de siete cotejos avanzará a la Serie Mundial. Snitker señaló que no ha conversado con Soler.

Tenemos que abordar la situación partiendo del hecho de que yo no sé si lo tendremos para la Serie de Campeonato, afirmó Snikter. "Así debemos maniobrar. Hasta que se presente, esté autorizado y haga todo lo que la MLB necesita que haga, vamos a considerar que no estará aquí.

Soler fue protagonista de una dramática reorganización de los jardines, emprendida por el gerente general Alex Anthopoulos después de que los Bravos se quedaron sin el venezolano Ronald Acuña Jr. debido a una lesión en la rodilla que puso fin a su campaña. El equipo perdió también al dominicano Marcell Ozuna debido a problemas legales.