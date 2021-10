Irving sigue sin entrenar con los Nets

Los Nets de Brooklyn ya no están tan seguros de que tendrán a su plantel completo para sus encuentros como locales en el inicio de la temporada.

Antes de la apertura del campamento de entrenamiento el gerente general Sean Marks indicó que no esperaba que una oden de vacunación en Nueva York dejara fuera a ningún jugador.

Pero Kyrie Irving se perdió otro entrenamiento y el equipo ya no está tan confiado.

No lo sé. No puedo responder. En este momento, no, dijo el entrenador Steve Nash el miércoles. Veremos que sucede. Pero no quiero especular sobre algo que sigue en el aire.

Nueva York tiene un requerimiento de vacunación contra el coronavirus para los deportistas que jueguen o entrenen en la ciudad. Irving no ha dicho si está vacunado o si pretende vacunarse e incluso uno de sus amigos cercanos se mostró incómodo al hablar sobre el tema.

Es su decisión. Es su elección. Todos lo respetamos, dijo el astro Kevin Durant. Quiero decir, es algo más grande que el baloncesto, entonces no me siento cómodo hablando con él sobre este tema. Pero sólo estoy aquí para apoyar y venir y hacer mi trabajo como uno de los líderes del equipo y cuando descifremos las cosas, tengo que confiar en que las cosas se resolverán.

Irving entrenó con los Nets la semana pasada cuando realizaron sesiones en San Diego. No ha participado en las últimas dos prácticas en casa.

Los Nets juegan su primer encuentro de pretemporada en casa el viernes ante Milwaukee, pero no disputarán su primer duelo de la campaña regular como locales sino hasta el 24 de octubre.