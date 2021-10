Francia, Bélgica... y Mbappé buscan redimirse

uscarán el jueves el pase a la final de la Liga de Naciones.

Luego de una actuación consagratoria en la Copa Mundial de 2018, Kylian Mbappé falló el penal que decretó la eliminación de Francia en los octavos de final de la Euro 2020 ante Suiza.

El delantero del París Saint Germain fue criticado incluso por compañeros como Oliver Giroud, quien dijo que algunos jugadores no le pasaban el balón, aludiendo a Mbappé.

En una larga entrevista difundida esta semana, Mbappé dijo que le hicieron sentir que era un problema para la selección y que le hubiera gustado recibir más apoyo de sus compañeros.

El técnico francés Didier Deschamps no quiso tocar el tema al hablar con la prensa.

No sé lo que dijo. No leo esas cosas. No me interesan, afirmó. Ya hablé con él, mucho antes de que circulase esa entrevista.

Kylian está contento de estar aquí, igual que sus compañeros. Lo que pasó, pasó. Hay que enfocarse en lo que viene mañana.

Francia era candidata a coronarse en la Euro 2020 y llegó a estar 3-1 arriba a 15 minutos del final ante Suiza, pero cedió dos goles y terminó perdiendo por penales.

Bélgica, que cayó en los cuartos de final de la Euro ante el eventual campeón Italia, 2-1, buscará vengar su derrota 1-0 contra Francia en las semifinales de la Copa Mundial del 2018.

Fue una gran frustración, expresó el volante Youri Tielemans. Cuando llegas tan lejos en un torneo grande, ya empiezas a saborear la gloria. Fue duro.

La final se jugará el domingo en Milán, ante el ganador de Italia-España.