Jabeur avanza a semifinales de Chicago, en año de ensueño

Ons Jabeur nunca había vencido a Elina Svitolina. Pero esta última jamás había enfrentado a la nueva y mejorada Jabeur, quien está teniendo la mejor temporada de su carrera.

La tunecina, quien llegó al torneo de la WTA en Chicago como la 16ta del escalafón mundial ”el mejor puesto de su vida”, se fue abajo 4-1 en el primer set antes de reaccionar y obtener el viernes una victoria de 6-4, 6-2 sobre la ucraniana Svitolina, sexta en el ranking y máxima favorita del torneo.

Tras su victoria en los cuartos de final, Jabeur llegó a 43 triunfos en la temporada, empatando con Aryna Sabalenka con la mayor cantidad de victorias en el circuito de la WTA.

Jabeur tenía marca de 0-3 contra Svitolina, incluido su duelo más reciente, realizado en Dubai en 2019.

Me da gusto que he aprendido de mis derrotas contra ella o contra cualquier otra jugadora. Lo más importante es que el trabajo duro a lo largo de los años reditúa. Soy una jugadora diferente ahora", dijo Jabeur. He jugado muchos partidos, tengo mucha mayor experiencia, y para manejar el estrés, sobrellevar el hecho de que he tenido oportunidades, es increíble ver lo que ha redituado".

Jabeur se coronó en Birmingham, Inglaterra, en junio. Más allá de levantar el trofeo en Chicago, su objetivo es clasificarse para las Finales de la WTA que se realizarán el próximo mes en Guadalajara, México.

Saber que puedo ser la primera árabe clasificada es realmente increíble, dijo.

Jabeur enfrentará en semifinales a la quinta preclasificada Elena Rybakina. Rybakina, medallista de oro olímpica tenía ventaja sobre Belinda Bencic 6-4, 3-1, cuando suiza se retiró con una lesión en la rodilla derecha.

En la otra semifinal, la dos veces ganadora de torneos de Grand Slam, Garbiñe Muguruza jugará contra la finalista del Abierto de Francia en 2019 Marketa Vondrousova.