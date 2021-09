El COVID-19 y las vacunas dominan el día de medios de la NBA

El pívot de Utah Rudy Gobert reveló que, tras largas deliberaciones, decidió vacunarse contra el COVID-19. El entrenador de San Antonio Gregg Popovich ya recibió su dosis. El entrenador de Boston Ime Udoka había recibido ambas dosis y de igual forma dio positivo al coronavirus.

Y el base de Brooklyn Kyrie Irving sigue manteniendo a todo el mundo en la incertidumbre.

La pretemporada de la NBA llegó el lunes con los días de medios previos a los campamentos de entrenamiento, y la pandemia de coronavirus fue el foco central. Esta será la tercera campaña que se ve afectada, al menos en parte, por la pandemia, y seguramente no será la última. Algunos equipos dieron a conocer que sus plantillas están 100% vacunadas antes del arranque de la temporada.

Cuando sentí que era el momento correcto, me vacuné, dio Gobert, el primer jugador de la NBA que dio positivo al COVID-19, el 11 de marzo de 2020.

El plantel de los Spurs está completamente vacunado, señaló Popovich. La semana pasada, los Knicks de Nueva York y los Lakers de Los íngeles informaron que estarían en la misma situación y algunos equipos, como Utah, Portland, Houston y Charlotte, dijeron que ya habían alcanzado la marca del 100%.

Otros equipos están cerca de estar completamente vacunados.

Miami lo estará para el inicio de la temporada, comentó una persona con conocimiento del tema a The Associated Press, hablando bajo condición de anonimato el lunes debido a que la tasa de vacunación del Heat no ha sido dada a conocer por el equipo.

El gerente general de Toronto Bobby Webster señaló que los Raptors están a una dosis de llegar a esa situación, al igual que Atlanta, según el gerente general Travis Schlenk.

En toda la liga se cree que la tasa de vacunación es del 90% y va al alza.

Los jugadores que estén vacunados no deberán someterse a pruebas de coronavirus tan a menudo, mientras que los no vacunados deberán realizarse las pruebas todos los días de entrenamiento y de viaje, y por lo menos una vez en los días de partido.

Irving es uno de los individuos que están en el centro del debate de vacunación en la NBA.

Por norma en Nueva York, para jugar con los Nets en casa esta temporada, Irving tendría que estar vacunado o recibir una dispensa, algo que Andrew Wiggins de Golden State buscó obtener sin éxito por parte de la NBA la semana pasada, debido a que San Francisco tiene reglas similares. Irving no estuvo presente en el día de medios en Brooklyn el lunes, y en cambio participó de manera remota y se rehusó a decir si planea jugar en los partidos en casa.

Por favor, respeten mi privacidad, comentó el base.

___

Los periodistas de The Associated Press Jimmy Golen, Michael Marot, Paul Newberry, Arnie Stapleton, Raúl Domínguez e Ian Harrison contribuyeron a este despacho.