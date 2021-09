Europa superado en la Copa Ryder; McIlroy gana un duelo

a un duelo ante el equipo de Estados Unidos con un solo elemento de esa edad.

Otros números discordantes: Ocho de los 12 jugadores de Estados Unidos están en sus veintes; 11 de ellos se ubican entre los mejores 20 del mundo.

Hay un talento fenomenal en ese equipo, reconoció McIlroy.

La canción We Are the Champions se escuchaba en el sistema de sonido y McIlroy y compañía sólo pudieron observar.

Ha sido una semana difícil, reconoció. Pero entre más disputo este torneo, más me doy cuenta que es el mejor evento del golf. Me encanta ser parte de esto y no puedo esperar a ser parte de muchos más.