Sampaoli y Luan Peres hacen soñar a Marsella

El Olympique de Marsella siempre ha sido un equipo ofensivo, pero también ha contado con grandes defensores.

Y la lista de zagueros impasables, que incluye a Basile Boli (autor del gol que dio al club su único campeonato europeo en la final contra el Milan en 1993), Carlos Mozer, Laurent Blanc, Eric Di Meco y Gabriel Heinze, podría tener un nuevo integrante: Luan Peres, el defensor que acaba de llegar procedente del Santos.

Su despegue con su nuevo club no fue fácil. Anotó un gol en contra en su debut contra Montpellier, fue uno de los jugadores agredidos por hinchas de Niza que invadieron el terreno de juego, obligando a suspender el encuentro, y ladrones robaron en su casa.

Fue duro, sobre todo después del robo, dijo Luan Peres. Me afectó a mí y a mi esposa. En cuanto a lo de Niza, fue la primera vez que me pasó algo así. Todos pasmos por momentos difíciles, pero el club me ha apoyado mucho y ya todo quedó en el pasado.

Jugador alto y rápido, Peres se recuperó de esos tropiezos y pasó a ser en poco tiempo pilar de la zaga del técnico Jorge Sampaoli, junto con Leonardo Balerdi y William Saliba.

El brasileño es bueno en los mano a mano, traba bien y tiene una gran visión del juego, lo que lo hace uno de los jugadores que más pelotas interceptan en la liga francesa. También aporta al ataque con precisos pases y una tendencia a subir con la pelota en los pies.

Su versatilidad es un gran aporte para Sampaoli, quien lo tuvo a su mando por poco tiempo en el Santos e hizo fuerza para que lo contratasen a pesar de un fallido paso por Brujas en su primera experiencia en Europa.

Zaguero central zurdo que también puede jugar como lateral izquierdo, se adapta bien a los cambios de sistema que hace Sampaoli.

Sampaoli tiene un estilo parecido al que empleó en Brasil. Le gusta jugar con tres centrales y cuando usa cuatro en la zaga, yo cubro el lateral izquierdo, expresó. No ha cambiado mucho, pero mejoró sus tácticas, se adaptó al estilo europeo.

Con 13 puntos en cinco partidos, Marsella ha tenido su mejor arranque de temporada en casi una década y está segundo, a dos unidades del líder París Saint Germain. El miércoles enfrentará al Angers.

Sampaoli, quien llegó al club en marzo, impone un estilo ofensivo, pero logró armar una defensa sólida. Solo Niza tiene menos goles en contra.

Cuando le preguntan si se le puede pelear el campeonato al PSG de Neymar, Messi y Mbappé, Sampaoli responde, claro que es posible.

PSG es un gran equipo, pero no es invencible. Nosotros también tenemos un gran equipo. Si seguimos jugando bien y mantenemos la concentración, podemos estar en la pelea. Y en los dos partidos contra ellos tendremos que estar a la altura.