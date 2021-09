Zak Brown, el ejecutivo que encumbra a McLaren y O'Ward

dicen que es un tipo con quien es fácil entenderse.

Sabe lo que represento como piloto, quién soy. Nunca me dice, ˜haz esto o haz aquello™. Deja que me maneje como quiero, expresó O™Ward. No parece mi jefe. Siento que es como un buen amigo, con el que puedo hablar, sin necesidad demostrar cautela, como hace uno siempre con un superior.

El principal ingrediente de la fórmula de Brown para tener éxito es ser divertido. Un requisito para trabajar en McLaren.

Si te diviertes, la gente disfruta lo que hace, es honesta y pone empeño, afirmó Brown. Me gusta divertirme. Y me gusta ganar. Si puedo combinar las dos cosas al mismo tiempo, es un gran día.