Sorpresas en Copa Davis: Schwartzman cae; Chile eliminado

En tal vez uno de los resultados más sorprendentes en la historia reciente de la Copa Davis de tenis, el argentino Diego Schwartzman sucumbió el sábado ante un adversario sin ranking profesional y con nula actividad en el circuito.

Las sorpresas no terminaron ahí. Chile quedó eliminado por 3-1 en su visita a Eslovaquia.

Schwartzman, un ex Top 10 que actualmente es el número 15 del mundo, cayó sin atenuantes 6-4, 6-3 ante Daniil Ostapenkov, un bielorruso de 18 años, al abrir en Buenos Aires la serie de playoffs por el Grupo Mundial del torneo de equipos.

No hice nada bien", dijo Schwartzman. No puedo encontrar excusas porque no las hay.

Lo más cercano a un antecedente oficial de Ostapenkov había sido en otro compromiso de la Davis, cuando sufrió una derrota ante el alemán Dominik Koepfer en marzo de 2020.

En cuanto a rankings, la serie en la superficie de arcilla del Buenos Aires Lawn Tennis Club es muy dispareja. Los anfitriones lograron igualar el cruce 1-1 tras la victoria de Guido Pella (82 mundial) por 6-1, 6-2 ante Erik Arutiunian, de 16 años y otro jugador sin figuración en el escalafón de la ATP.

Por lo menos Argentina consiguió equilibrar la serie. Chile quedó sin esperanza en Bratislava.

Cristian Garín, 17mo del escalafón mundial, fue apabullado apenas en 50 minutos, en los que ganó únicamente un game.

Norbert Gombos, ubicado casi 100 puestos más abajo en el escalafón, se impuso por 6-0, 6-1. Había doblegado también a Nicolás Jarry el viernes en la cancha dura bajo techo. Así, Eslovaquia avanzó a la fase de clasificación por tercera vez consecutiva.

La víspera, Garín había dado a su país un comienzo promisorio, al imponerse sobre Alex Molcan.

Ayer jugué muy bien y hoy, en el aspecto emocional, ha sido uno de mis peores partidos, reconoció el jugador de 25 años. Mi rival ha jugado increíble, pero jamás imaginé que yo podía jugar así.

Más temprano, Eslovaquia había tomado la ventaja en la serie, gracias a la victoria de Filip Posalek e Igor Zelenay en los dobles, sobre Tomás Barrios y Alejandro Tabilo, por 6-1, 7-6 (4).

Me siento mal, tuvimos dos oportunidades buenas en el segundo set y no las aprovechamos, lamentó Barrios.

Tampoco le fue bien a Uruguay, que de último minuto debió resignarse a jugar sin Pablo Cuevas.

En Montevideo, el equipo local quedó en desventaja por 2-0 ante Holanda. Primero, Botic van de Zandschulp doblegó 6-0, 6-3 a Franciso Llanes, sustituto del lesionado Cuevas.

Luego, Tallon Griekspoor se impuso 6-4, 7-6 (6) a Martín Cuevas, cuyo hermano Pablo no ha podido recuperarse de una dolencia de rodilla.

Chile, quinto preclasificado, no fue el único que cayó sorpresivamente en Europa. Le ocurrió también a India (6ta) y a Uzbekistán (7mo).

India, que estaba ya 2-0 abajo de Finlandia en Espoo, quedó fuera tras los dobles. Henri Kontinen y Harri Heliovaara, quienes alguna ves conformaron la mejor dupla del mundo, derrotaron a Rohan Bopanna y Ramkumar Ramanathan, por 7-6 (2), 7-6 (2).

Noruega cayó en los dobles ante Uzbekistán en Oslo. Pero Casper Ruud, décimo del ranking, aseguró la serie al imponerse cómodamente sobre Sanjay Fayziev, el número 567 del mundo.

Además, el surcoreano Soonwoo Kwon aseguró la victoria por 3-1 sobre Nueva Zelanda sobre el césped del Salón de la Fama en Rhode Island.

Además de la serie de Argentina, hubo otras que comenzaron el sábado.

Joao Sousa igualó el récord de Joao Cunha-Silva, con 37 triunfos en la Copa Davis representando a Portugal, tras vencer a Filip Cristian Jianu. Sin embargo, Rumania ganó el otro duelo, por medio de Marius Copil.

Brasil tenía una delantera de 2-0 ante Líbano en Yunié.

Sólo los ocho equipos mejor ubicados en la clasificación, de entre los 12 ganadores, participarán en las eliminatorias de 2022, en busca de colarse a la Final entre 16 países.

Los otros cuatro disputarán duelos eliminatorios del Grupo Mundial I en noviembre. Los dos ganadores irán a la fase clasificatoria de 2022.