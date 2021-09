Ratifican veto de 4 años al entrenador de atletismo Salazar

La apelación del entrenador de atletismo Alberto Salazar fue rechazada por el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS, por sus siglas en francés), el cual ratificó su suspensión por cuatro años debido a una serie de infracciones relacionadas con dopaje, una sanción por mucho tiempo buscada por los reguladores estadounidenses.

Una persona con conocimiento de la decisión dijo a The Associated Press el miércoles que los vetos tanto para Salazar como para el endocrinólogo Jeffrey Brown, impuestos por primera vez en 2019, han sido confirmados. La persona pidió no ser identificada antes que el TAS publicara el fallo de sus tres jueces.

Eso sucedió el jueves en la corte en Suiza, que confirmó que su panel rechazó dos apelaciones ” el recurso conjunto de Salazar y Brown a sus suspensiones por cuatro años y una petición de la Agencia Estadounidense Antidopaje (USADA, por sus siglas en inglés) para sanciones más largas.

Los jueces ratificaron que Salazar, de origen cubano, había violado las reglas antidopaje y su suspensión se ajustó a las normativas actuales, pero no fueron impresionados por la manera en que el caso fue manejado a lo largo de varios años.

En un comunicado, la corte señaló que la forma en que el caso fue conducido por la USADA y el que la evidencia fue presentada y, en algunos casos, abandonada posteriormente, parece estar fuera de proporción y excesiva cuando se compara con la severidad y consecuencias por las (violaciones) que han sido establecidas.

Salazar es un excampeón de maratones que, como coach del Nike Oregon Project, entrenó a un gran número de corredores de fondo campeones, entre ellos Mo Farah, Galen Rupp y, por un tiempo, a Kara Goucher. Ninguno de sus excorredores ha sido acusado de dopaje.

Entre las prácticas de Salazar, de acuerdo con la investigación de la USADA, estaba el envío de atletas a la oficina de Brown para que recibieran una infusión de un suplemento llamado L-carnitina en dosis por arriba de lo permitido. El entrenador también experimentó con sus hijos usando geles de testosterona.