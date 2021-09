Fuente AP: Lawrence se fractura pie; fuera 6 semanas

El defensive end de los Cowboys de Dallas DeMarcus Lawrence se fracturó un pie durante el entrenamiento del miércoles y se perdería al menos seis semanas de actividad, indicaron dos personas que tienen conocimiento de la lesión.

Lawrence fue auxiliado a fin de salir del campo en la primera práctica para visitar el domingo a los Chargers de Los íngeles. La persona que informó sobre el problema habló con The Associated Press en condición de anonimato debido a que el club no ha hecho pública la lesión.

Se espera que Lawrence esté fuera de seis a ocho semanas.

La lesión de Lawrence ocurre en momentos en que los Cowboys se alistaban ya para no contar con el defensive end titular Randy Gregory, quien está fuera tras dar positivo por COVID-19. El entrenador Mike McCarthy no se mostró optimista el miércoles al preguntarle sobre la disponibilidad de Gregory el domingo.

Los Cowboys se quedarán sin Lawrence, su mejor jugador para presionar al quarterback contrario.

Lawrence está en el tercer año de un contrato de cinco años y 105 millones de dólares. Se perdió los primeros ocho duelos de su temporada de novato en 2014 tras fracturarse el pie en el campamento de entrenamiento.

Sin Lawrence y Gregory, Tarell Basham y Dorance Armstrong podrían ser los titulares. Antes de la lesión de Lawrence, McCarthy indicó que Armstrong sería el reemplazo de Gregory.

Basham está en su quinta campaña como profesional con 59 partidos, de los cuales 12 han sido como titular, la mayoría con los Jets de Nueva York las últimas dos temporadas. Armstrong, selección de cuarta ronda de Dallas en el 2018, ha disputado 47 partidos, tres como titular.

Bradlee Anae, quien está en su segundo año, y el novato elegido en la tercera ronda Chauncey Golston son los suplentes. Golston se perdió parte de la pretemporada con una lesión en el tendón de la corva, pero estuvo en la lista de participantes en la práctica del miércoles.